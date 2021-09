Am 26. September sind die Landtagswahlen. Dabei werden auch die Direktkandidierenden für die 36 Wahlkreise im Land gewählt. Im ersten der Wahlkreise, der die Stadt Greifswald umfasst, treten 11 Kandidierende an, um die Hansestadt in der kommenden Legislatur im Landtag zu vertreten.

2016 konnte der Herausforderer der SPD, Christian Pegel, gewinnen. Bei ihm machten 28,3 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihr Kreuz. Auch bei den Zweistimmen, mit denen die Partei und nicht der Direktkandidierende gewählt wird, lagen die Sozialdemokraten vor 5 Jahren in Front. 27,3 Prozent der Stimmen bekamen sie. Besonders spannend in Greifswald. Die „zweitstärkste“ Kraft in Addition waren 2016 die Kleinstparteien, die nur unter „Sonstige“ gezählt werden. Das lag unter anderem daran, dass die Grünen damals nicht den Sprung in den Landtag schafften und trotz ihrer 10,3 Prozent in Greifswald unter dieser Kategorie geführt wurden. Insgesamt 22 Prozent erlangten die „sonstigen“ Parteien. Hinter der SPD teilten sich die AfD und die CDU die echten Plätze zwei und drei. Die AfD wurde mit 18,7 Prozent gewählt, die CDU mit 18,6 Prozent.

Das sind nun die Direktkandidierenden, die 2021 um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler kämpfen:

Christian Pegel (SPD): Greifswald hat eine Vorbildfunktion in Mecklenburg-Vorpommern

Michael Sack (CDU): Unterrichten in den Schulen wie vor 100 Jahren

Jörg Valentin (AfD): Will die Freiheit im Land verteidigen

Daniel Seiffert (Linke): Eine Stimme für die Kommunen im Land

David Wulff (FDP): Die kreativen, klugen und motivierten Köpfe brauchen ein Zuhause

Hannes Damm (Grüne): Den CO2-Fußabdruck unseres Landes halbieren

Christoph Volkenand (Tierschutzpartei): „Vermisse die Weitsicht in der Landespolitik“

Bodo Kappek: (Freie Wähler): Greifswald als Silicon Valley von Vorpommern

Martin Klein (die Basis): Demokratie und Menschlichkeit erhalten

Lea Siewert (die Partei): Ein goldenes Matriarchat in Mecklenburg-Vorpommern

Luca Piwodda (FPA): Mit einem Bürgerrat nach Schwerin