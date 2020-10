Maskenpflicht im Unterricht? So kommt sie in  Greifswalder Schulen an

Greifswald

Kommt die Maskenpflicht im Unterricht? Im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist die 7-Tage-Inzidenz mit 13,9 noch relativ weit vom als riskant eingestuften Wert der 35 Corona-Neuinfektionen je 100 000 Einwohner entfernt. Am Dienstag beriet Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) und Kommunen über eine Verschärfung der Corona-Maßnahmen, sollte der Wert erreicht sein. Dazu gehört auch die Maskenpflicht im Unterricht. Die OZ fragte in Schulen nach, was sie von dieser Maßnahme halten.

Maske im Unterricht erschwert Kommunikation

Sollte es zu einer Maskenpflicht im Unterricht kommen, werde man das natürlich umsetzen, sagte die Leiterin der Erwin-Fischer-Schule, Petra Darm. Organisatorisch lasse sich das regeln, da die Schüler die Schule ja bereits jetzt nur mit Maske betreten dürften. Der Unterricht sei aber nochmal eine besondere Herausforderung. „Im Unterricht wird es schwierig, wenn die Schüler dann sechs bis acht Stunden die Maske tragen müssen.“ Zum einen werde die Kommunikation erschwert. Lehrer und Schüler könnten die Mimik ihres Gesprächspartners nicht mehr wahrnehmen. Auch sei zu befürchten, das unter der Maske die Konzentration der Schüler leide.

Physische Belastung

Er tue sich schwer mit der Maskenpflicht, meint auch Ulf Uhlig vom Schlossgymnasium Gützkow. „Wir müssen als Lehrer viel sprechen, das ist mit Maske eine physische Belastung. Das darf man nicht unterschätzen“, sagt der Schulleiter. „Gleiches gilt natürlich auch für die Schüler.“ Auf der anderen Seite seien Schüler und Lehrer wegen der hohen Anzahl an Kontakten auch besonders schutzbedürftig. Dem würden die Masken Rechnung tragen. Mit den derzeitigen Maßnahmen kommen sie gut klar „Wir lüften alle 20 Minuten“, beschreibt er. „Derzeit geht das alles noch. Wenn das Wetter aber schlechter wird, gibt es ein Problem. Dann bleiben die Schüler während der Pausen in den Klassenräumen und sitzen in der Zugluft bei geöffneten Fenstern und Türen.“

Präsenzunterricht besser als Schulschließung

Der Direktor des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums, Ulf Burmeister, sagte: „Natürlich werden wir eine Maskenpflicht, wenn sie kommen sollte, umsetzen.“ Alles was notwendig sei, um den Präsenzunterricht aufrecht zu erhalten und ein erneutes Schließen der Schulen zu verhindern, sei richtig. Bislang hätten die Schüler die geltenden Hygienemaßnahmen, wie das Tragen der Maske auf den Schulfluren, gut umgesetzt.

Schüler nicht überstrapazieren

Nils Kleemann, Schulleiter der Montessorischule, sieht eine Maskenpflicht skeptisch, sie würde die Art der Kommunikation einschränken und die Belastung erhöhen. Zwar könne er verstehen, das man darüber nachdenkt, wie man Kontakte einschränkt, um die Infektionszahlen so gering wie möglich zu halten, "aber inwieweit ist die Maskenpflicht im Unterricht dafür sinnvoll?", fragt Kleemann. Bislang würden sich die Schüler vorbildlich an die angeordneten Maßnahme halten. „Aber wir Erwachsenen müssen uns überlegen, ob wir die Akzeptanz der Jugendlichen und Kinder nicht überstrapazieren.“

Von Von Anne Ziebarth, Martina Rathke und Christin Lachmann