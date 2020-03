Maskierte rauben Aldi-Markt in Loitz aus

Loitz

Zwei maskierte Männer haben einen Aldi-Markt in Loitz ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) ausgeraubt. Dabei bedrohten sie am Donnerstagabend um kurz vor 20 Uhr eine Mitarbeiterin mit einem Messer, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte. Die Männer zwangen die Frau mit vorgehaltenem Messer, zur Kasse zu gehen und diese zu öffnen. Anschließend nahmen sie das Geld und flüchteten zu Fuß in Richtung Stadt. Angaben zur Höhe der Beute machte die Polizei nicht.

Die Täter können wie folgt beschrieben werden:

- ca. 180 cm groß, schlanke Gestalt; ca. 18-20 Jahre alt; bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpulli, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe – trug ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht – sprach hochdeutsch

- ca. 175 cm groß schlanke Gestalt; ca. 18-20 Jahre alt; schwarz gekleidet, er trug ein Kapuzenpulli und ein schwarzes Tuch vor dem Gesicht.

Die Polizei bittet um Mithilfe. Wer kann Angaben zum Sachverhalt oder den Tätern machen? Hinweise zum Sachverhalt nimmt das Polizeihauptrevier Greifswald unter der Telefonnummer 03834 5400, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Von dpa/RND