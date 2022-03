Greifswald

Isaak Krebes studiert im ersten Semester Grundschullehramt und er ist begeistert, dass es so viel Praxisanteil beinhaltet: ,,Ich wollte Lehramt studieren, weil ich mit jungen Leuten zusammen arbeiten möchte. Das kann ich sofort ab dem ersten Semester. Das motiviert natürlich, am Studium dranzubleiben.“ Der Praxistag ist ein neues Konzept im Studium für angehende Grundschullehrer, um dem Studienabbruch vorzubeugen. Schließlich schaffen es bis zu 83 Prozent der Lehramtsstudierenden an der Uni Greifswald nicht bis zum Abschluss. Das hatte eine groß angelegte Studie der Uni Rostock ergeben.

Praxistag - die Rettung des Lehramtsstudiums?

Grundschullehramt selbst wird erst seit dem Wintersemester 2020/21 an der Universität Greifswald angeboten. Bei den Studiengängen für Real- und Gymnasiallehramt ist ein Praxistag ab dem ersten Semester in einer Schule nicht fest vorgesehen. Teilweise kommt es vor, dass Studierende erst nach mehreren Jahren zum ersten Mal vor einer Klasse stehen.

Auf diesen Mangel hat die Uni Greifswald nun im Grundschullehramt reagiert. Zudem stehen Mittel bereit, um die Maßnahme auszubauen. ,,Beim Praxistag geht es darum, den Studierenden wichtige Impulse für ihr professionelles Selbstbild als zukünftige Lehrerinnen und Lehrer zu geben“, teilt ein Pressesprecher der Universität Greifswald mit.

Vorteile für die Studierenden

Im ersten Semester geht es beim Praxistag um die sogenannte Hospitation: Die Studierenden besuchen Klassen, schauen im Unterricht zu und können probeweise mitarbeiten. Krebes Praxistag an der Freien Schule in Dreschvitz (auf Rügen) ist immer mittwochs. Er wird dort zusammen mit anderen Studierenden eingesetzt.

Das sei hilfreich, weil sich die drei gegenseitig Feedback geben können, sagt Krebes. Er sei ausreichend in seinen Vorlesungen und Seminaren für die Praxistage geschult worden und kann die gelernte Theorie in der Praxis umsetzen: ,,In einem Deutsch-Seminar habe ich gelernt, dass es drei Phasen gibt, in der die Kinder die Schriftsprache erwerben.“ Zunächst würden die Kinder Worte so schreiben, wie sie sie hören, ehe sie lernen, Worte so zu schreiben, wie es korrekt ist. „Das ist der Übergang von der alphabetischen Phase in die orthografische Phase. Das kann ich im Deutschunterricht beobachten“, sagt Krebes. Ab dem zweiten Studienjahr könne er aktiver werden und eigenen Unterricht vorbereiten und gestalten.

An den restlichen Tagen läuft sein Studium wie jedes andere Studium auch: gefüllt mit Seminaren und Vorlesungen. Dabei entspreche sein Arbeitsaufwand dem anderer Studierender, meint Krebes.

Auch den Studierenden für Real- und Gymnasiallehramt empfiehlt er, so früh wie möglich Schulen von innen kennenzulernen: ,,Auch da wollen sie im Endeffekt mit Menschen zusammenarbeiten. Lass sie ab dem ersten Semester reinschnuppern. Da reicht auch eine Beobachtungsperspektive, um den Schulalltag aus der Sicht eines Schülers zu erleben.“ Krebes macht darauf aufmerksam, dass die Anforderungen in den Fächern dort höher seien als für das Grundschullehramt. Der Praxistag könne die Studierenden motivieren, das Studium trotz inhaltlicher Herausforderungen nicht abzubrechen.

Lehrermangel besiegt?

Durch den konsequenten Praxisbezug in Vorpommern werde ein Netzwerk aus Grundschulen aufgebaut, sagt ein Pressesprecher der Universität Greifswald. Insgesamt beteiligen sich 44 Schulen im Umkreis von 50 bis 90 km an diesem Konzept. Außerdem wird der Lehrermangel bekämpft, in dem Studierende im Lehrbetrieb mitarbeiten. Aber nicht nur das: Wenn die Studierenden merken, dass ihnen die Schule gefällt, bleiben sie dort für einen Nebenjob oder vielleicht sogar als vollwertige Lehrkraft. Es profitieren also nicht nur die Studierenden, sondern womöglich auch die Schulen.

Von Maret Becker