Maßnahmen gelockert: Greifswalder Tierpark öffnet seine Türen wieder

Greifswald

Die neuesten Festlegungen der Landesregierung sorgen für Freude bei Heidi Schönherr und ihren Kollegen. Ab Montag dürfen die Tierparks und Zoos in Mecklenburg-Vorpommern wieder öffnen. „Wir freuen uns auf alle Besucher, vor allem natürlich auf die Kinder“, sagt Greifswalds Tierparkchefin. „Wir bitten dabei aber um die Einhaltung der weiterhin geltenden Bedingungen“, so Schönherr.

Das beinhaltet auch, dass die Spielplätze weiterhin gesperrt bleiben, also nur der Rundgang möglich ist. Auch sollte auf Abstand zu anderen Besuchern und den Mitarbeitern geachtet werden. So könne es auch kurzfristig zu Wartezeiten an der Kasse kommen, wenn die Besucher nur einzeln eingelassen werden können. Kartenzahlung wird auch hier bevorzugt.

Anzeige

„Wir wollen natürlich, dass wir weiterhin öffnen dürfen. Das funktioniert aber nur, wenn sich alle an die Vorgaben halten“, sagt Heidi Schönherr. Ob eine maximale Anzahl an Besuchern für den Tierpark festgelegt wird, ist noch nicht bekannt.

Weitere OZ+ Artikel

Keine großen Pausen für die Mitarbeiter

Auch wenn die Türen in den vergangenen Wochen geschlossen blieben, waren die Mitarbeiter fleißig. „Es wurde gepflanzt, an den Anlagen gebaut oder auch im Gastronomiebereich gemalert, um die Zeit zu nutzen, in der die Besucher nicht da sind“, sagt Tierparkchefin Heidi Schönherr. Auch ihr fiel es schwer, zu beobachten, wie Mütter mit Kindern vor dem Tierparktor standen, um einen Blick auf das Streifenhörnchengehege zu erhaschen.

Nachdem die Bundesregierung Anfang der Woche kein Einverständnis zur Öffnung von Tiergärten und Zoos gegeben hatte, haben die Kollegen die Entscheidung des Landes herbeigesehnt. Über den Landeszooverband baten die Tierparks aus Mecklenburg-Vorpommern das Land um Unterstützung und Landwirtschafts- und Umweltminister Dr. Till Backhaus um eine Prüfung der schrittweisen Öffnung.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Heidi Schönherr ist froh darüber, dass sie keine Tierpark-Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste. Die Phase wurde damit überbrückt, Überstunden und Urlaubstage abzubauen. Nun hofft man im Greifswalder Tierpark auf finanzielle Unterstützung von Stadt und Land, wo unter anderem auch der Antrag auf Soforthilfe eingereicht wurde. Gerade der Blick auf die vielen weiterhin ausfallenden Veranstaltungen, die einen Großteil der Jahreseinnahmen bedeuten, macht den Einbruch für den Tierpark deutlich.

Liveticker zu Corona: Das ist die aktuelle Lage in MV

Notschlachtungen stehen nicht zur Debatte

Eine Notschlachtung, wie andere Zoos sie ins Gespräch gebracht haben, waren hier jedoch fern. „Das stand überhaupt nicht auf der Tagesordnung und ist bei uns keine Diskussionsgrundlage“, weist Heidi Schönherr den Gedanken weit von sich. „Das mag ein Thema in größeren Zoos sein, die beispielsweise Warmhäuser für Menschenaffen betreiben, die hohe Unterhaltungskosten mit sich bringen. Das wird schwierig, wenn sich die Lage über Monate hinzieht.“

Doch auch der Greifswalder Tierpark muss rechnen. „Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der keine großen Rücklagen hat. Und die, die wir haben, sind eigentlich projektgebunden“, so Schönherr. Um so mehr freut sie sich über die Spendenbereitschaft der Tierparkfreunde aus Greifswald und dem Umland. „Das reicht von 20 Euro bis 1000 Euro. Dafür möchte ich ausdrücklich Danke sagen. Wir freuen uns unheimlich, dass in der Zeit an uns gedacht wird, wo doch für so viele von uns einiges wegbricht“, sagt die Tierparkchefin.

Nach der Corona-Zwangspause freuen sich der Tierpark und seine Bewohner nun wieder auf seine Besucher. Quelle: Tierpark Greifswald

Bei der Stadt hat der Tierpark für den kommenden Doppelhaushalt nun einen höheren Zuschuss beantragt. „Wir sehen ja nun, wie es aussieht, wenn plötzlich Kurzarbeit im Gespräch ist. Wir haben 25 Mitarbeiter, darunter sind auch Kollegen mit geschützten Arbeitsplätzen“, so Schönherr.

Viele Neuerungen werden in diesem Jahr umgesetzt

Für die treuen Besucher hat Heidi Schönherr aber auch noch gute Nachrichten. „Noch vor der Schließung hat uns der offizielle Bescheid für die Förderung des Kinderbauernhofes erreicht, und auch der Antrag für das deutsch-polnische Kooperationsprogramm Interreg VA in Kooperation mit Swinemünde ist bereits befürwortet. Davon sollen die Renaturierung des Schwanenteiches, wie auch ein Brückensteg und Spielbereiche umgesetzt werden“, berichtet die Tierparkchefin.

Nach der Corona-Zwangspause freuen sich der Tierpark und seine Bewohner nun wieder auf seine Besucher. Quelle: Tierpark Greifswald

Auch die Festwiese soll möglichst bald mit einem Erlebnis-Baumhaus erstrahlen, das dann für Musikauftritte zur Verfügung steht und auch bespielt werden kann. „Wir haben noch viel vor, um unseren Besuchern etwas zurückzugeben.“

Inzwischen brüten hier auch die Störche schon fleißig. Vier Eier befinden sich in dem Nest der Zugvögel, in das die Besucher über die Storchenkamera einen Blick werfen können. Aber auch die Bodennester der ansässigen Störche sind gut gefüllt, so dass hier bald viele Jungtiere den Tierpark verlassen können. Auch die Wildvogelauffangstation arbeitet weiter wie gewohnt. Auch Feldhasen wurden hier zuletzt aufgepäppelt und konnten wieder ausgewildert werden.

Lesen Sie auch:

Von Wenke Büssow-Krämer