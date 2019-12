Greifswald

Das Ostseeviertel Ryckseite ist bislang so etwas wie das Aschenputtel der Stadt. In den noch aus der DDR stammenden Bereichen ist bisher nur wenig passiert, anders als zum Beispiel im Ostseeviertel Parkseite, dessen Umgestaltung mit Abriss und Rückbau von Gebäuden bundesweit für Aufsehen sorgte. Fassaden „schreien“ geradezu nach einer Verschönerung, es fehlen Aufzüge.

Das soll sich ändern. Die Stadtverwaltung, die Wohnungsgenossenschaft Greifswald und die Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft Greifswald arbeiten gemeinsam an dem Rahmenplan für das Quartier, informiert WVG-Sprecherin Jana Pohl. Die beiden Gesellschaften sind die Eigentümer der großen Wohnbauten.

„Der Rahmenplan für das Ostseeviertel Ryckseite ist Gegenstand der nächsten Sitzung der Arbeitsgruppe Stadtumbau“, so Juliane Boutalha für die WGG. Nach der Abstimmung am Beginn des Jahres 2020 soll das Projekt den Gremien der Bürgerschaft, also zunächst der Ortsteilvertretung Ostseeviertel, vorgestellt werden. Die ersten Sitzungen finden im Januar statt. Auch die Freiflächen, die Wege im Quartier harren dringend einer Aufwertung.

Die Plattenbauten des Ostseeviertels Ryckseite entstanden 1987 bis 1990, dann war Schluss mit dieser Form des Bauens in Greifswald. Die DDR-Planungen für den dank der Nähe zum Fluss attraktiven Bereich blieben unvollendet. Es entstand nach 199o im Viertel ein Mix mit modernen Ein- und Mehrfamilienhäusern, sowohl Richtung Wieck als auch Richtung Altstadt. In seiner Gesamtheit ist das Quartier daher sicher gut durchmischt.

In den Plattenbauten gibt es viele Wohnungen mit sehr niedrigen Kaltmieten. Öffentliche Förderung soll dafür sorgen, dass es auch in Zukunft im Ostseeviertel Wohnungen für Menschen mit sehr geringem Einkommen gibt.

Von eob