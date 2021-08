Matthias Andiel (Freie Wähler): Dem Verlust an Lebensqualität entgegenwirken

Pulow

Matthias Andiel ist schon lange politisch aktiv. Der 63-Jährige trat erstmals bei Kommunalwahlen an, als es die DDR 1990 noch gab. Als ehrenamtlicher Bürgermeister leitete er die Gemeinde Pulow bis 2004. Er selbst sagt, dass dabei immer die ökologischen, kulturellen und touristischen Ziele für die Gemeindeentwicklung im Vordergrund standen. Wenn er sich nicht ehrenamtlich politisch engagiert, arbeitet der gelernte Baufacharbeiter als selbstständiger Restaurator. Bis 2008 war er noch Gemeindevertreter und seit 2018 Ausschussmitglied und Stadtvertreter in der Stadt Lassan.

Nun tritt er für den Bundestag an, weil er den Umstrukturierungsprozess unseres ländlichen Raumes kenne und viel Gutes, aber auch schwerwiegende Fehlentwicklungen und Verwerfungen feststelle. „Diese müssen überwunden werden, damit eine weitere Verödung dörflicher Lebensräume gestoppt wird und natürliche Ressourcen geschont oder die Attraktivität des ländlichen Raumes für junge Familien gestärkt wird“, erklärt Andiel.

Aufmerksamkeit für Gutsanlagen und Schlösser ist positiv

Dabei sieht Andiel durchaus Punkte, die bereits gut laufen würden. „Gut und gelungen finde ich die Umsetzung von Städtebau- und Dorferneuerungsprogrammen durch Bürgerschaft und Politik, die in den zurückliegenden Jahren verwirklicht wurden.“ Positiv sei auch, dass jetzt verstärkt Aufmerksamkeit auf die noch vorhandenen alten Gutsanlagen und Schlösser gelegt werde, erklärt der Restaurator. „Diese gehören zu den Besonderheiten unseres Kulturgutes und dürfen keinesfalls weiter verfallen.“

Als Mitglied der Partei Freie Wähler stehe für ihn eine bürgernahe Politik im Vordergrund. In vielen Bürgerinitiativen im Land wollen sich Bürger und Bürgerinnen einbringen, vor Ort. Allerdings zeige die Erfahrung oft, dass ihre Belange von der Politik nur halbherzig oder gar nicht angenommen würden, erklärt Andiel. „Das kann so nicht weiterlaufen.“

Die Region braucht mehr Rad- und Wanderwege

In der Region will Andiel die wirtschaftlichen Wechselbeziehungen bearbeiten. Zum Beispiel zwischen Landwirtschaft und Tourismus oder Naturschutz und Sicherung der Wasserqualität. „In meinem Wahlkreis möchte ich den Ausbau von Rad- und Wanderwegen voranbringen“, erklärt er. In den zurückliegenden Jahren hätten viele Kommunen leichtfertig ihre Flächenreserve an ehemaligen Feld- und Waldwegen aufgegeben. „Dieses Potenzial fehlt heute für einen ökologischen oder touristischen Umbau in den Kommunen“, erklärt er.

Von Philipp Schulz