Heringsdorf

Im Mai 1922 kam der Schriftsteller Maxim Gorki (1886 bis 1936), eigentlich Alexej Peschkow, mit seinem Sohn Maxim und seiner Schwiegertochter Alexejewa Peschkowa aus Berlin nach Usedom. Er suchte Heilung von der Tuberkulose. Gewohnt hat die Familie in der 1906 eingeweihten Villa Irmgard.

Dass Gorki in Heringsdorf am dritten Teil seiner Biografie „Meine Universitäten“ arbeitete und berühmte Freunde wie den Schriftsteller Alexej Tolstoi und den Opernsänger Fjodor Schaljapin empfing, gehören zur gängigen Erzählung zum Aufenthalt des berühmten Schriftstellers.

Im Jahr 2012 Statue aufgestellt

Er ist der Namenspate diverser Schulen und Straßen in Vorpommern. Zur gängigen Erzählung gehört auch, dass Gorki ins Gästebuch den Satz „Und dennoch und trotzdem werden die Menschen eines Tages wie Brüder leben“, schrieb. Die Villa Irmgard wurde 1948 Gedenkstätte. 2012 wurde eine Statue des Schriftstellers aufgestellt, die in der DDR, die damals in der Villa Oechsler befindliche Maxim-Gorki-Bibliothek schmückte.

Als Kritiker der Zustände im Zarenreich lebte Gorki von 1906 bis 1913 im Exil. Als erster russischer Schriftsteller hatte er im ausgehenden 19. Jahrhundert über Industriearbeiter, über deren Los in seinem Heimatland geschrieben. Werke wie „Das Nachtasyl“ (1902) machten ihn populär.

Heute wird besonders das Wirken des 1931 in die stalinistische Sowjetunion zurückgekehrten Schriftstellers kritischer gesehen. Er stellte sich in den Dienst Stalins, wurde gefeiert, ja vergöttert und führte ein recht luxuriöses Leben. Seine Geburtsstadt Nishni Nowgorod hieß 1932 bis 1990 Gorki. Gorki war wesentlich an der Durchsetzung der repressiven Kulturpolitik des Diktators beteiligt. Dass Homosexualität in der UdSSR streng bestraft wurde, unterstützte er in der Prawda: „Vernichten wir die Homosexualität, und der Faschismus wird verschwinden!“ Inwieweit Gorki ein Opfer der Verhältnisse in einer Diktatur mit grausamem Herrscher war, wird gestritten.

Von eob