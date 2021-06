Greifswald

Sie gehörte zu den führenden Köpfen der Impfkampagne in Greifswald: Dr. Roswitha Bruns wurde als medizinische Leiterin des Impfzentrums in Greifswald vom Landkreis Vorpommern-Greifswald verabschiedet. „Am Anfang hat es etwas geruckelt, aber dann haben wir das Impfzentrum mit einem tollen Team in hervorragender Weise sehr schnell zum Laufen gebracht“, sagte Dr. Bruns.

Der Arbeitsvertrag sei wie geplant am 31. Mai ausgelaufen, so die Ärztin. Sie hatte ihren Ruhestand für den Aufbau des Impfzentrums unterbrochen. „Wenn Kolleginnen und Kollegen eine Frage haben, können sie mich natürlich immer anrufen. Aber jetzt freue ich mich auf mein Privatleben.“

Start der Impfungen im Dezember 2020

Die Expertin für Infektionskrankheiten, Impfungen, Allergien und Lungenkrankheiten mit über 40 Jahren Berufserfahrung an der Unimedizin Greifswald war mit dafür verantwortlich, die mobilen Impfteams einzuweisen, die ab Ende Dezember 2020 Bewohner in Alten- und Pflegeheimen immunisierten und so die Impfungen gegen das Coronavirus in Vorpommern-Greifswald starteten.

Außerdem organisierte sie in Zusammenarbeit mit Dr. Timm Laslo sowie Ronald Duda vom Impfmanagement des Kreises den Ablauf in der Brandteichstraße 20. Seit Januar wurden dort Tausende Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt. Innerhalb kurzer Zeit habe das Team bei laufendem Betrieb die Anzahl der Impfstraßen von drei auf fünf erhöht. „Da steckt eine gewaltige Logistik hinter. Das gehört aus meiner Sicht aber zu den normalen Herausforderungen“, so Dr. Bruns.

Problematisch sei, dass bis heute zu wenig Impfstoff zur Verfügung stehe. Dennoch blieben Termine ungenutzt: „Das große Problem war, dass Termine von der zentralen Hotline des Landes nicht durchgehend belegt wurden und Termine von den Impflingen auch nicht wahrgenommen wurden, obwohl der Impfstoff dafür freigegeben war.“

Landrat und Impfmanager bedanken sich für Einsatz

Die Neubesetzung für die Stelle der medizinischen Leitung werde der Kreis in den kommenden Tagen mitteilen, sagte ein Sprecher des Kreises. Landrat Michael Sack (CDU) dankte Dr. Bruns für ihre Unterstützung beim Aufbau und Betrieb des Zentrums. „Ohne ihre herausragende Fachkenntnis und ihre langjährige Berufserfahrung hätten wir dieses Vorhaben sicherlich nicht so rasch erfolgreich umsetzen können“, so Sack. Der „unnachahmlichen Art von Roswitha Bruns, die Kolleginnen und Kollegen zu motivieren“, habe das Team zusammen wachsen lassen, sagte Timm Laslo.

Zum Team des Impfzentrums gehören neben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landkreises auch solche der Universitätsmedizin Greifswald, der Bundeswehr, der Stadt, des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariter-Bundes, der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft und des Technischen Hilfswerkes.

