Medizinisches Versorgungszentrum in Greifswald bald an einem Standort

Greifswald

Noch sind nicht alle Kabel verlegt und die Türen noch nicht eingesetzt, doch schon im Oktober sollen die ersten Patienten begrüßt werden. Mit einer Investitionssumme von etwa 4,6 Millionen Euro hat die Johanna-Odebrecht-Stiftung in der Gützkower Landstraße sich nun den Traum erfüllt, das Medizinische Versorgungszentrum unter ein Dach zu bringen.

Im Jahr 2011 wurde das MVZ durch die Odebrecht-Stiftung gegründet. Die drei Fachrichtungen Neurochirurgie, Neurologie und Zahnheilkunde mussten jedoch an zwei unterschiedlichen Standorten unterkommen. Während Neurochirurgie und Neurologie ihren Platz im Bethanien-Krankenhaus in der Gützkower Landstraße fanden, wurde die Zahnheilkunde in Schuhhagen untergebracht.

„Somit musste bisher Miete gezahlt werden, nun geht es erstmalig in eigene Räumlichkeiten auf dem Gelände der Odebrecht-Stiftung“, freut sich Odebrecht-Geschäftsführer Hanns-Diethard Voigt. Gebaut wurde natürlich so, dass die unter Denkmalschutz stehende Streuobstwiese des Odebrecht-Geländes unberührt bleibt. Und auch die benachbarte Pferdewiese bleibt bestehen.

Einzug Zahnmedizin im Oktober

Für den 8. Oktober ist die Eröffnung der Abteilung Zahnheilkunde geplant. Im Obergeschoss, das durch einen Aufzug barrierefrei erreichbar ist, werden die Patienten mit einem offenen Empfangs- und Wartebereich begrüßt. Während die Räume der Zahntechnik sich linksseitig den Flur entlang angliedern, finden sich rechtsseitig die Räume für Labortechnik, Prophylaxe, Eingriffsräume und vier Behandlungszimmer. Bisher gehören zwei Zahnärzte dem Fachbereich im MVZ an. „Wir wollen dann auf jeden Fall mit mehreren Zahnärzten arbeiten und auf drei oder vier Kollegen aufstocken“, blickt der Geschäftsführer auf die kommende Entwicklung.

Im Erdgeschoss finden die Neurochirurgie und Neurologie ausreichend Platz. Hier ist auch der Raum für die Computertomographie in Vorbereitung. Mitte Februar sollen dann auch hier die ersten Patienten behandelt werden können. Neu im Medizinischen Versorgungszentrum ist dann auch geplant, eine Physiotherapie einzuziehen zu lassen, die dann auch die grüne Wiese hinter dem Gebäude in ihre Arbeit mit einbeziehen kann.

„Für alle Bereiche bringt das neue MVZ eine deutliche räumliche Verbesserung, insbesondere aber für die Zahnarzttechnik. Im Vorfeld sind da mit den Bereichen viele Gespräche gelaufen, was gebraucht wird und wie die Raumkonstellation gewünscht wird. Davor musste mit dem gelebt werden, was gegeben war. So verbessern sich auch die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter“, so Voigt.

Erreichbarkeit und Zusammenlegung bringen Vorteile

„Zeitlich und finanziell liegen wir gut im Plan“, lobt Geschäftsführer Voigt sein Gebäudemanagement. Bereits im August wird die Zahntechnik mit dem Aufbau beginnen können. Die Bauabnahme ist für Ende September vorgesehen.

Auch für die Patienten ergeben sich durch den neuen Standort nur Vorteile, wie der Geschäftsführer aufzählt. „Wir haben Parkplätze vor der Tür, die Bushaltestelle in der Nähe und auch einen Aufzug. Bisher mussten die Patienten der Zahnarztpraxis in dem Mietshaus ohne auskommen. Auch werden die Räume, die die Neurochirurgie bisher belegt hat, nun frei und stehen dem Krankenhaus wieder zur Verfügung. So können viele Behelfslösungen ad acta gelegt werden“, sagt Hanns-Diethard Voigt.

„Die Nähe ist auch für die Bewohner des Altenhilfezentrums Paul Gerhardt von Vorteil. Es ist fußläufig und barrierefrei vom benachbarten Heim erreichbar“, sagt Klaus Schmidt vom Gebäudemanagement der Odebrecht-Stiftung. „All dies sind Zeichen, dass das MVZ die richtige Entscheidung war“, betont Geschäftsführer Voigt. „Das Projekt MVZ ist damit vorerst abgeschlossen.“

Von Wenke Büssow-Krämer