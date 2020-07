Medizinstudenten gedachten der Körperspender im Greifswalder Dom

Greifswald

Mit einer feierlichen Gedenkstunde haben Studenten und Lehrende der Universitätsmedizin Greifswald der Körperspender gedacht. Sie ehrten am Freitag im Dom damit jene Menschen, die ihren Körper der Wissenschaft zur Verfügung gestellt haben. Körperspender gewährleisten damit die Aus- und Weiterbildung von Ärzten, Zahnärzten und Humanbiologen. In diesem Jahr wurden im Dom 37 der insgesamt 49 Körperspendenden namentlich geehrt. „Es ist wichtig, dass auch wir als Studierende unseren Dank zum Ausdruck bringen, denn ohne die Körperspende gäbe es keine Möglichkeit, theoretisch Gelerntes auch praktisch zu verinnerlichen“, sagte der Student Erik Manteufel, der zusammen mit Jella Müter die diesjährige Gedenkfeier organisierte.

An der Feier konnten in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie keine Gäste teilnehmen. Auch die gemeinsame Kranzniederlegung am Urnengrabfeld der Anatomie auf dem Alten Friedhof entfiel. Dennoch sei es schön, dass die Gedenkfeier, wenn auch in einem kleineren Rahmen, stattfinden konnte. „Wir hatten somit die Möglichkeit, die selbstlose Entscheidung der Vermächtnisgeber zu würdigen und den Angehörigen einen Raum zu geben, sich angemessen zu verabschieden“, betonte Medizinstudentin Jella Müter. Mit der Gedenkfeier bringen die Studenten alljährlich Dank und Wertschätzung gegenüber den Körperspendern zum Ausdruck. Der Leitgedanke der diesjährigen Gedenkfeier war ein Zitat der US-amerikanischen Bürgerrechtlerin Rosa Parks: „Erinnerungen an unser Leben, unsere Arbeit und unsere Taten werden für immer in anderen weiterleben.“

Von Martina Rathke