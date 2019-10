Greifswald feierte in der DDR Megafasching

Greifswald

Zu DDR-Zeiten war Fasching im Greifswalder Kreiskulturhaus (heute wieder Stadthalle) legendär, Karten waren Bückware. Auch heute noch lädt der Faschingsclub Kernenergie Greifswald zu Partys ein. Mitbegründer und Ehrenpräsident Herbert Lafery ist auch so etwas wie ein Chronist der 1972 erstmals stattfindenden Veranstaltung.

Lafery hat jetzt eine Karnevalzeitung von 1955 gefunden. Damals war närrisches Treiben in der Hansestadt offenbar normal. In den 1950er Jahren wurden von den Angehörigen der Arbeiter- und Bauernfakultät ( ABF) mit Sitz in der Mehringstraße Umzüge in die Stadt veranstaltet. Rainer Neumann fand bei seinen Geschichtsstudien einen OZ-Bericht „Vom tollen Rosenmontag der Greifswalder Narren“ vom 22. Februar 1955. Dort heißt es: „In den Straßen Greifswalds herrschte gestern beim ersten Rosenmontagsfestzug eine fröhliche Stimmung. Ob alt, ob jung, wer es nur irgend möglich machen konnte, war auf den Beinen, um bei dem närrischen Treiben dabei sein zu können... Mit ihren Trommeln und Fanfaren eröffneten die kostümierten Jungen Pioniere den tollen Narrenzug. Ihnen folgten Prinz Rudi und Prinzessin Helga in ihrer Galakutsche, die Leibgarde, die Funkengarde und viel närrisches buntbemütztes und verkleidetes Volk. Der Ruf „ Ryck ahoi“ erklang.“

Prinz Rudi mit seiner Helga Quelle: Kurt Batot/Sammlung Schröder

Wie Annemarie Schröder berichtet, hat ihr Vater Rudi Brüggemann wohl das Großereignis im Auftrag des Kulturbundes organisiert. Brüggemann war Prinz Rudi I.. Annemarie Schröder besitzt etwa 70 Bilder des Fotografen Kurt Batot, die zum Teil in einem Album mit handschriftlichen Bemerkungen ihres Vaters zusammengefasst sind. „Auf dem Weg zur Erstürmung des Rathauses“, „Bürgermeister Oskar Mirus wird abgeführt und arretiert“, heißt es dort zum Beispiel. Die Fahrt von der Wolgaster Straße zum Markt mit der vierspännigen Kutsche dauerte drei Stunden. Der Chef der Nervenklinik, Prof. Hanns Schwarz, analysierte in seiner Büttenrede den Greifswalder Humor.

In der Karnevalzeitung wird Bürgermeister Mirus in der Ballade vom damals offenbar total verschmutzten, stinkenden Stadtgraben veräppelt. Ein Auszug: „Ich hatte mal ein Mägdlein, das liebe ich ganz toll, wir kamen an den Stadtgraben, mir ward ganz wonnevoll, doch bei dem ersten Kusse, da rief sie plötzlich aus: nein, diesen Duft, mein Lieber, hält nicht mal Amor aus... Die Bürger unsrer Stadt, die wollen es so haben, sie taufen stets das Beste mit Bürgermeisternamen. Mal hieß der Graben Hoffmann, auch Rostock sagten sie. Nun heißt er Mirusgraben, ist das nicht Fantasie.“ Geworben wurde auch in der Zeitung, für Damenfriseure, Weine und Spirituosen bei Tews in der Bachstraße und „wenn gute Laune, dann kommt zum Karneval in Wichmanns Gasthaus.“ Festliche Kleider, gute Anzüge, duftendes Parfüm und schönen Schmuck zur Verschönerung der Faschingszeit offerierte die HO Industriewaren im „Kaufhaus ,Solidarität’ und unseren Spezialverkaufsstellen. Und der Volkseigene Betrieb Greifswalder Brauerei behauptete: „Greifswalder Bier – immer ein Genuß“.

1956 fand noch einmal ein Umzug statt. Es war das letzte Jahr von Bürgermeister Mirus, ihm folgte Horst Warnke. Vielleicht ist das eine Ursache, warum es keine Fortsetzung gab. Nicht nur Herbert Lafery würde gern noch mehr wissen. Also bitte bei der OZ melden.

Faschingszug 1955 in Greifswald Quelle: Kurt Batot/Sammlung Schröder

Der Faschingsclub Kernenergie Greifswald lud zur Party in die Schwedenschanze Weitenhagen. Das Motto: Rock n' Roll Fasching. Quelle: Anne Ziebarth

Von Eckhard Oberdörfer