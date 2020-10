Mehr Abstrichzentren gefordert: Landkreis Vorpommern-Greifswald befürchtet Ansturm

Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald stockt seine Abstrich-Kapazitäten weiter auf, kommt aber an seine Grenzen. Seit Mittwoch steht die Corona-Ampel auf rot, das bedeutet, dass die Region als Risikogebiet gilt. Zuletzt gab es vermehrtes Infektionsgeschehen unter anderem in Pasewalk und Greifswald. Das Abstrich-Zentrum des Landkreises in Pasewalk werde aufgrund der stark gestiegenen Anzahl von Menschen, die getestet werden müssen, vergrößert, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises.

Zwei mobile Teams ab Montag unterwegs

„Zusätzlich wird der Kreis ab Montag zwei mobile Abstrich-Teams einsetzen, die jedoch nicht einen festen Tourenplan abfahren wie zu Beginn der Corona-Situation. Vielmehr können beide Teams flexibel an betroffenen Einrichtungen im ganzen Kreis eingesetzt werden – überall dort, wo Menschen beispielsweise an Schulen oder Kitas schnell abgestrichen und getestet werden müssen“, sagte Dezernentin Karina Kaiser.

Weitere Abstrichzentren gefordert

Als wie dringlich die Lage eingeschätzt ist, wird anhand einer Bitte des Landkreises deutlich. „Darüber hinaus wünsche sich der Landkreis weitere Abstrich-Zentren, beispielsweise auch an Krankenhäusern, da das derzeitige Testaufkommen sonst möglicherweise nicht zu bewältigen sein könnte“, heißt es vom Landkreis.

Entlastung für die Zentren in Pasewalk und Greifswald

Besonders gelobt wurde dabei das vom Ärzteverbund HaffNet eingerichtete Fieberzentrum am Ameos-Klinikum Ueckermünde. Ein derartiges konzertiertes Handeln und auch individuelle Lösungen von niedergelassenen Hausärzten, die selbst abstreichen, tragen dazu bei, die bestehenden stationären Abstrich-Zentren in Greifswald und in Pasewalk zu entlasten“, sagte Dezernentin Karina Kaiser.

Warnung: Strukturen nicht überlasten

Es wäre daher in der augenblicklichen Situation wünschenswert, wenn derartige positive Beispiele weiter Schule machen würden, um rasch einen Überblick bei betroffenen Einrichtungen gewinnen zu können. „Wir wollen nach wie vor schnell testen und Kontakte nach verfolgen mit dem Ziel, die Strukturen unseres Gesundheitssystems trotz steigender Fallzahlen nicht zu überlasen“, betonte Kaiser. Dieses aktive Handeln, so die Dezernentin, trage zusammen mit den erfolgten Einschränkungen des öffentlichen Lebens dazu bei, Menschen zu schützen und Leben zu retten.

