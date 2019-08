Gützkow

Die Bürgerschaft der Hansestadt Greifswald hat sich dafür entschieden, die Abgeordneten des Kreistages von Vorpommern-Greifswald auch – und jetzt folgt die Gützkower Stadtvertretung: Ab sofort gönnen sich die Ehrenamtler für ihre Arbeit mehr Geld. Bürgermeisterin Jutta Dinse (parteilos) kann sich über eine monatliche Aufwandsentschädigung von 1800 statt bislang 1500 Euro freuen. Bis Juli 2014 lag der Satz noch bei 1100 Euro. Der erste Stellvertreter der Bürgermeisterin erhält monatlich 360 Euro, der zweite 180 Euro. Die sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der Stadtvertretung und sachkundigen Einwohner bleiben wie bisher bei 40 Euro. Allerdings gibt es für sie jetzt neu einen monatlichen Sockelbetrag von 30 Euro. Die Vorsitzenden der drei Fachausschüsse erhalten außerdem eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung von 60 Euro.

Grundlage dieser Änderungen, die in der Hauptsatzung der Stadt ihren Niederschlag finden, ist die im Juni 2019 beschlossene Entschädigungsverordnung des Landes. Sie ist die Folge einer Initiative von ehrenamtlichen Bürgermeistern in MV. Marcel Falk, Bürgermeister von Stolpe an der Peene, sowie sein Amtskollege Peter Bonitz aus Eixen (Vorpommern-Rügen) machten sich Ende 2018 für höhere Aufwandsentschädigungen für die rund 680 ehrenamtlichen Bürgermeister in MV stark. Der Grund: Die ehrenamtliche Tätigkeit nehme immer mehr Zeit in Anspruch, ein Gemeindechef müsse heute millionenschwere Bauvorhaben verantworten, professionell über Fördermittel verhandeln und jederzeit für die Bürger ansprechbar sein. Unterm Strich: Viel Arbeit, wenig Dank, so ihre Auffassung. Der Landtag von MV griff das Thema auf und verabschiedete kurz nach der Kommunalwahl eine neue Verordnung, die höhere Entschädigungen erlaubt, aber nicht vorschreibt. Grundlage für die zu zahlenden Sätze sind in jedem Fall die Einwohnerzahlen in den Gemeinden zum Stichtag 30. Juni.

Jutta Dinse, Bürgermeisterin von Gützkow Quelle: CDU VG

In einer ersten Beschlussvorlage für die Gützkower Stadtvertretersitzung war noch davon die Rede, dass die Bürgermeisterin künftig 2000 Euro monatlich erhalten sollte – auf der Basis von gut 3000 Einwohnern. Damit hätte Jutta Dinse quasi freiwillig auf den laut Entschädigungsverordnung möglichen Höchstsatz von 2200 Euro verzichtet. Doch auf der Sitzung am Mittwochabend informierte Finanzausschussvorsitzender Ronny Zitzow, dass Gützkow per 30. Juni 2018 (letzte aktuelle Bevölkerungsstatistik von MV) unter die Marke von 3000 Einwohnern gefallen sei. Konkret: Am 1. Januar 2018 hatte die Stadt mit ihren Ortsteilen noch 3021 Einwohner, sechs Monate später waren es 2977. Damit könne die Bürgermeisterin nur noch den Höchstsatz für Kommunen unter 3000 Einwohnern beziehen – nämlich 1800 Euro. Auch die Stellvertreterbeträge sinken damit.

Stephan Grabow, der für die Freien Wähler von MV erstmals in der Stadtvertretung mitarbeitet, konnte das Ansinnen einer Erhöhung der Entschädigungen nicht nachvollziehen. Er beantragte, alles beim Alten zu belassen. „Wir haben kein Geld für einen Jugendclub, der Kosenowsee macht uns Probleme und wir haben gerade einen Nachtragshaushalt beschlossen, weil die Sanierung des Schlossgymnasiums teurer wird. Ich finde, wir sollten angesichts der prekären Haushaltslage mit gutem Beispiel voran gehen und die Entschädigungen nicht erhöhen“, sagte er. Sei der städtische Haushalt irgendwann einmal ausgeglichen – zurzeit gibt es ein dickes Minus von rund einer Million Euro – könne man ja erneut darüber reden. Punkten konnte er mit dieser Meinung bei der Mehrheit nicht. Auch wenn die Beträge etwas steigen, seien sie doch keine wirkliche Entschädigung für die Arbeit, die man tatsächlich leiste, so Ronny Zitzow. Zudem müsse jeder Abgeordnete die Mittel versteuern. „Da bleibt nicht viel übrig. Ich finde das vom Staat nicht sehr fair, dass er einerseits bereit ist, mehr zu geben, andererseits aber wieder die Hand aufhält“, kritisierte er.

Hans-Joachim Jeromin gab zu bedenken, dass jeder Abgeordnete mit den höheren Geldbeträgen tun könne, was er wolle. Heißt: „Mir fällt es damit leichter, Dinge zu unterstützen, die mir wichtig sind.“ Das stehe auch jedem anderen frei. Am Ende sprachen sich neben Grabow nur Lars Wilhelm, ebenfalls Freie Wähler MV, sowie Dieter Schimmelpfennig ( AfD) gegen eine Erhöhung der Aufwandsentschädigungen aus.

Mit dieser Änderung der Hauptsatzung stehen die Gützkower nicht allein. Auch die Gemeinde Karlsburg hat in ihrer Julisitzung die Entschädigungen erhöht. Erhielt der bisherige Bürgermeister 750 Euro, darf sich Mathias Bartoszewski nun über 1000 Euro freuen. Und: „Aufgrund der zu erwartenden zusätzlichen Belastung nach der Gemeindeneubildung (Anm. d. Red.: Karlsburg fusionierte mit Lühmannsdorf) erhält der Bürgermeister bis zum Ende der ersten Wahlperiode eine um 150 Euro höhere monatliche Aufwandsentschädigung“, heißt es in der Hauptsatzung. Laut Verordnung können Bürgermeister in Gemeinden mit bis zu 2000 Einwohnern ( Karlsburg und Lühmannsdorf hatten per 30. Juni 2018 zusammen 1826) bis zu 1500 Euro erhalten. Im Klartext: Bartoszewski bekommt nicht den Höchstsatz.

Wie erwähnt, hat auch der Kreistag von Vorpommern-Greifswald jüngst einen Beschluss gefasst, die Zahlungen zu erhöhen. Demnach erhält die neue Kreistagspräsidentin Sandra Nachtweih ( CDU) einen monatlichen Betrag von 1200 Euro. Ihr Vorgänger bekam noch 1000 Euro. Möglicher Höchstsatz: 1400 Euro. Die Präsidiumsmitglieder erhalten 350 statt bisher 280 Euro. Kreistagsmitglieder und sachkundige Einwohner erhalten wie bisher ein Sitzungsgeld von 60 Euro plus – und das ist neu – einen monatlichen Sockelbetrag von 100 Euro sowie für ihre Teilnahme an Sitzungen neben der Entschädigung und den Reisekosten „eine erhöhte sitzungszeitergänzende Aufwandsentschädigung in Höhe von 25 Cent je gefahrenem Kilometer“.

Petra Hase