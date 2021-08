Mehr Impfungen in Vorpommern-Greifswald: Wirkt der Druck auf Ungeimpfte?

Greifswald/Usedom

Diese Nachricht sorgte für einen ordentlichen Schub in der Impfkampagne: Nachdem die Bundesregierung verkündete, dass die Corona-Tests ab Oktober nicht mehr kostenfrei sind, hat das so manchen offenbar doch noch überzeugt, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Das spiegelte sich auch in Vorpommern-Greifswald wider. Von einem auf den anderen Tag verdreifachte sich die Zahl der Impfungen im Impfzentrum Pasewalk. Wurden kurz zuvor täglich zwischen 30 bis 40 Spritzen gesetzt, waren es einen Tag nach der Ankündigung rund 150.

Der Druck auf nicht geimpfte Personen wächst. In Hamburg können Restaurant- und Barbetreiber wieder mehr Gäste empfangen, wenn sie nur vollständig geimpften oder genesenen Besuchern Zutritt gewähren. Gleiches gilt für Veranstaltungen und Clubs. Die sogenannte 2G-Regelung hat es bereits auch in die Hansestadt geschafft: Der Greifswalder Club „Rosa“ sowie die Bar „Husch Eck“ setzen in wenigen Wochen ebenfalls auf diese Strategie und lassen nur noch vollständig Geimpfte oder Genesene in ihre Räumlichkeiten.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Knapp 5000 Impfungen durch Sonderimpfaktionen

„Dass Geimpfte in Zukunft eher in eine Gaststätte können oder dass Veranstaltung nur noch mit Geimpften durchgeführt werden, führte vielerorts dazu, dass sich bestimmte Personen nun doch impfen lassen“, ist Vize-Landrat Jörg Hasselmann (CDU) überzeugt. Doch eine hundertprozentige Sicherheit vor einer Infektion gibt es auch für geimpfte Personen nicht. Die Statistik weise aber darauf hin, dass diese Gruppe dann einen wesentlich milderen Krankheitsverlauf hat als Ungeimpfte, so Hasselmann weiter.

Noch vor Monaten war der Pieks deutlich begehrter. Während anfangs der Impfstoff Mangelware war, ist er nun zwar reichlich vorhanden, doch die Nachfrage ist in den vergangenen Wochen merklich gesunken. Mit besonderen Impfaktionen versucht der Landkreis seit Monaten, für die Impfung zu werben. Im Seebad Lubmin erfolgte bundesweit die erste Strandimpfung, auf Usedom gab es zu jedem Pieks einen 25-Euro-Gutschein für die Ostsee-Therme in Ahlbeck, in Greifswald hingegen immerhin eine Gratis-Bratwurst beim Drive-In-Impfen auf zwei Supermarkt-Parkplätzen. Auch auf Stadtfesten waren mobile Impfteams unterwegs.

Die Sonderimpfaktionen seien erfolgreich, urteilt Dietger Wille (CDU), 2. Stellvertreter des Landrats. Knapp 5000 Impfungen sind dem Kreis mit diesen Aktionen insgesamt bislang gelungen. „Es ist dennoch ein zähes Geschäft. Es kann immer sein, dass nur zehn Leute zu den Dorfimpfungen kommen.“

Impfzentren im Kreis werden Betrieb herunterfahren

Jörg Hasselmann sieht den Landkreis jedoch generell in einer guten Position bei den Sonderimpfaktionen: „Wir haben versucht, die Leute mit diesen Anreizen zum Impfen zu bewegen. Hier waren wir Vorreiter. Ganz verkehrt kann es nicht gewesen sein, weil viele es uns nachgemacht haben.“ Doch nicht nur Einheimische, auch Touristen aus anderen Bundesländern, die sich hier in Vorpommern-Greifswald haben impfen lassen, gehen in die Impfstatistik mit ein. Wie hoch die Impfquote tatsächlich in Vorpommern-Greifswald ist, ist nicht bekannt, da bislang noch nicht die Impfungen mit einfließen, die in den Hausarztpraxen erfolgen.

Fest steht: Die Sonderimpfaktionen sollen weiterhin Bestandteil der Impfkampagne bleiben. Anders sieht es hingegen bei den Impfzentren im Kreis aus. Die Strategie des Landes sieht vor, diese herunterzufahren. Ende September wird die Bundeswehr vom Impfzentrum in Pasewalk abgezogen. „Aber man muss auch sagen, dass die Nachfrage es nicht rechtfertigt, diese Infrastruktur aufrecht zu erhalten“, sagt Wille. Auch in Greifswald wird reduziert. Das Impfzentrum werde zwar noch als Stützpunkt betrieben, so Wille weiter, denn „von dort aus werden wir weiterhin mit mobilen Teams unterwegs sein“. Doch die Planung des Landes sieht vor, dass bis zum Frühjahr nächsten Jahres das Hauptgeschäft der Impfungen über die Hausärzte erfolgen soll.

Weil die Corona-Impfung im Laufe der Zeit nachlässt, wird derzeit auch über eine Auffrischung diskutiert. Eine bundesweite Regelung für die sogenannte „Booster“-Impfung gibt es bislang noch nicht. Der Kreis hat hier eine klare Haltung: „Was wir bisher wissen, ist, dass die ,Booster’-Impfungen nicht generell empfohlen werden, sondern insbesondere für gefährdete Personengruppen gelten“, erklärt Wille. Die sieht der Kreis vor allem in den Pflegeheimen, wo erneut mobile Teams eingesetzt werden sollen.

Von Christin Lachmann