Mehr Lohn gefordert: Warnstreik an der Uni-Medizin Greifswald 

Greifswald

Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag, 8. November, die Mitarbeiter der Universitätsmedizin Greifswald zu einem Warnstreik aufgerufen. Hintergrund sind die aktuellen Tarifverhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) in Potsdam. Die Unimedizin Rostock werde zunächst nicht bestreikt. Die Gewerkschaft fordert für die landeseigenen Universitätskliniken ein Lohnplus von 300 Euro pro Monat, höhere Zuschläge für Wochenenddienste und Nachtschichten sowie 100 Euro mehr für die Auszubildenden. Seit Monaten seien die Beschäftigten in der Pflege oder den Funktionsdiensten am Anschlag und erheblich erschöpft, sagte der gesundheitspolitische Sprecher von Verdi Nord, Steffen Kühhirt. Statt faire Angebote zu unterbreiten, werde von den Arbeitgebern behauptet, es gäbe keinen Personalmangel.

Uni-Medizin Greifswald: Patientenversorgung gewährleistet

Die Unimedizin Greifswald teilte mit, dass die Versorgung aller Patienten während des Streiks gewährleistet sei. „Die Verantwortlichen innerhalb der Universitätsmedizin setzen alles daran, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“, sagte ein Sprecher.

Mit dem Warnstreik will die Gewerkschaft Druck auf die Länder als Arbeitgeber erhöhen. Das „Null-Angebot“ für die Beschäftigten in den Unikliniken sei ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die beispielsweise in der Corona-Pandemie eine herausragende Arbeit geleistet hätten, so Kühhirt. Betroffen vom Streik sind die Früh- und Spätschicht. Die Nachtschicht werde nicht bestreikt.

Von Martina Rathke