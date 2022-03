Mehr Ökolandbau um Greifswald: Konventionelle Bauern sollen Land abgeben

Greifswald

Der Markt für Bioprodukte wächst stetig. Viele Menschen setzen auf gesunde Ernährung, wollen nicht nur Lebensmittel aus ökologischer Landwirtschaft kaufen, sondern möglichst auch noch regional. Mit dem Wissen hat die Greifswalder Bürgerschaft im vorigen Sommer entschieden, die Flächenentnahme aus Pachtverträgen zwischen Stadt und Bauern prüfen zu lassen, um den Ökolandbau in der Region auszuweiten.

Als Ziel wurde definiert, bis zum Jahr 2030 mindestens 20 Prozent der Ackerfläche und insgesamt 30 Prozent der 4800 Hektar großen, stadteigenen landwirtschaftlichen Fläche (Acker und Grünland) ökologisch zu bewirtschaften.

Ökologische Bewirtschaftung weit hinter Ziel zurück

Im Klartext: Geht es nach dem Mehrheitswillen der Kommunalpolitiker, müssten innerhalb der nächsten acht Jahre 660 Hektar in eine ökologische Bewirtschaftung überführt werden. Denn zurzeit entsprechen gerade einmal 58 Hektar und damit nur 1,8 Prozent des städtischen Ackerlandes den Ökorichtlinien.

OZ-Kommentar zu mehr Ökolandbau in Greifswald: Miteinander statt übereinander reden

Beim Grünland liegt die Quote aktuell höher: 635 Hektar zählen zu den Ökoflächen, laut Stadtverwaltung fehlen demnach noch 145 Hektar Grünland, um das Ziel zu erreichen. „Knackpunkt bleibt damit die Umstellung des Ackerlandes“, sagt Winfried Kremer, Leiter des städtischen Immobilienverwaltungsamtes, das auch für Pachten zuständig ist.

Kleine Teilflächen der Stadt sind ein großes Problem

Allerdings sieht er erhebliche Schwierigkeiten, die gesteckten Ziele zu erreichen. „Das Grundproblem ist die Wirtschaftlichkeit. Beim Ackerbau gibt es ganz andere Herausforderungen als beim Grünland“, sagt Kremer. Die Schwierigkeit für Landwirte sei es, beim Verkauf der Erzeugnisse Preise zu erzielen, von denen sie auch leben können. Aktuell kämen viele Ökoprodukte aus Polen. „Die Zertifizierung läuft dort ganz anders als bei uns. Teilweise ist das auch Etikettenschwindel“, sagt er.

Konventionell – ökologisch Konventionelle und ökologische Landwirtschaft unterscheiden sich in der Art der Erzeugung von Produkten. Konventioneller Landbau erlaubt beispielsweise den Einsatz von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln und leichtlöslichen Mineraldünger. Auch Gentechnik ist erlaubt. In der Tierhaltung ist es möglich, vorbeugend Medikamente zu verabreichen und gentechnisch veränderte Futtermittel zu geben. Es ist kein Auslauf vorgeschrieben. Häufig sind die Tiere ganzjährig im Stall. Wer Ökolandbau betreibt, setzt beim Pflanzenschutz auf den Einsatz von Nützlingen und versucht, wenig anfällige Sorten anzubauen. Chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und leichtlösliche Mineraldünger sind verboten. In der Tierhaltung geht es um eine artgerechte Haltung mit Weidegang, vorbeugende Medikamente und genverändertes Futter sind ebenfalls verboten.

Damit nicht genug. Das stadteigene Land besteht aus vielen kleinen Teilflächen und erstreckt sich von Groß Kiesow bis nach Stahlbrode. Entnimmt die Stadt aus diesen Teilflächen der Pachtverträge noch kleinere Stücken, damit sie Ökoland werden, entsteht noch lange nicht automatisch eine sinnvoll zu bewirtschaftende Betriebsfläche für einen potenziellen neuen Biobetrieb. Heißt: Alle beteiligten Bewirtschafter müssten Bereitschaft zu Pflugtauschverträgen zeigen.

Forderung nach regionaler Vermarktung

Nicht zuletzt beinhalten die bestehenden Verträge eine Klausel, wonach nur ein gewisser Prozentsatz der Pachtflächen von der Stadt entnommen werden darf – in Summe 270 Hektar. Also viel weniger als das vom Stadtparlament definierte Ziel. Muss sich die Politik damit von ihren Wünschen verabschieden?

Markus Münzenberg von der Grünenfraktion denkt nicht daran: „Natürlich wollen wir möglichst starke Landwirte haben, die sich für unsere Landschaft einsetzen und lokal Produkte produzieren, die wir hier in der Region auch kaufen können“, betont er. Der Schlüssel sei daher mehr regionale Vermarktung. Stelle sich die Frage, „wie wir zu mehr Biolandwirten kommen. Ist das Interesse nicht da, weil das Prozedere zu lange dauert oder weil es zu aufwendig ist, die Gelder für die Transformation zu erhalten?“, stellt er in den Raum.

Nicht nur Schwarz-Weiß-Denken

Wenn einer die Sorgen und Nöte der Landwirte kennt, ist es Thomas Beil, Geschäftsführer der Greifswalder Agrarinitiative (GAI). Die großen Landverpächter Hansestadt Greifswald, Universität und Peter-Warschow-Sammelstiftung gründeten 2020 gemeinsam mit 37 Landwirtschaftsbetrieben der Region diesen Verein für mehr Nachhaltigkeit. Für Beil schließt dies ein, nicht nur Schwarz und Weiß zu unterscheiden: „Wir müssen ebenso die Grautöne im Blick haben. Auch konventionelle Landwirte machen sich auf den Weg“, wirbt er für Verständnis und Geduld.

Der Vorsitzende der Greifswalder Agrarinitiative (GAI), Landwirt Lorenz Rindler (l.), und GAI-Geschäftsführer Thomas Beil Quelle: Martina Rathke

Die Sorgen der Akteure seien immens: „Draußen vor den Toren der Stadt haben Bauern gerade schlaflose Nächte, wenn sie in die Ukraine gucken. Die Weizenpreise gehen durch die Decke, ein Riesenweizenlieferant bricht weg. Da gilt es, zu überlegen, ob man manche Ziele noch einmal nachjustieren müsste, bin hin zu Pachthöhen“, gibt Thomas Beil zu bedenken.

Die Furcht vor weiteren Folgen des Ukrainekrieges sei allgegenwärtig: „Was ist, wenn es im Sommer keinen Diesel mehr gibt, um die Mähdrescher zu betanken und die Ernte einzufahren?“, sagt der GAI-Chef und plädiert für fortlaufende Gespräche zwischen allen Beteiligten.

Tierhaltung erfährt immer weniger Akzeptanz

Tim Dietrich, der mit seinem Vater in Jarmshagen konventionellen Landbau betreibt, sieht die Probleme ähnlich. Der kleine Familienbetrieb bewirtschaftet 480 Hektar. Davon sind 120 von der Stadt gepachtet, wovon 53 Hektar Grünland an einen Ökobetrieb unterverpachtet sind. Ein Wechsel von konventionell zu ökologisch bezeichnet Dietrich als problematisch, weil es langwierig und mit vielen Hindernissen verbunden ist.

Wer es nicht weiß: Acker- und Grünlandflächen müssen mindestens eine zweijährige Umstellungszeit durchlaufen, bis die Erzeugnisse als Ökoprodukt gekennzeichnet und vermarktet werden dürfen.

Zudem sei Tierhaltung in Deutschland gesellschaftlich immer weniger akzeptiert. „Ohne Tierhaltung bekommt man aber keine Naturstoffkreisläufe hin“, erklärt Tim Dietrich, Vorstandsmitglied in der GAI. Die sind für Biolandwirtschaft das A und O. Und er fragt: „Wer produziert die Lebensmittel in ausreichender Menge, wenn wir nur noch Bienenweiden haben? Bienenweiden allein machen nicht satt.“

Weniger Chemie kostet Geld

Die Dietrichs gehören zu den Landwirten, die sich in der GAI auf den Weg begeben haben – etwa durch den Verzicht auf das umstrittene Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat. „Das dritte Jahr in Folge verwenden wir es jetzt nicht mehr“, sagt der Junglandwirt. Zum Nulltarif sei die Umstellung von Chemie auf mehr Bodenbearbeitung nicht gewesen. „Es kostet uns pro Hektar um die 30 bis 40 Euro mehr. Wir mussten auch extra Maschinen dafür kaufen“, verdeutlicht Dietrich. Doch er stehe guten Gewissens dazu: „Damit leisten wir schließlich auch einen Beitrag zur Förderung der Biodiversität in unserer Region.“

Von Petra Hase