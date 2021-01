Greifswald

Neues Jahr, neuer Versuch. Das Ziel, endlich mehr Sport treiben zu wollen, ist gerade als guter Vorsatz am Anfang des Jahres schnell gefasst. Doch der Gang ins Fitness-Studio ist zumindest vorerst wegen der Corona-Pandemie keine Option. Joggen hingegen ist problemlos allein oder zu zweit möglich. Doch auch wenn nichts einfacher scheint, als zu laufen, gibt es auch hierbei einiges zu beachten, bevor man sich die Laufschuhe schnürt.

Zum Anfang nicht übertreiben

Das Wichtigste zuerst: Jogging-Anfänger und Wiedereinsteiger sollten erst einmal langsam machen. „Ich sage immer, es sollte nicht in Kurzatmigkeit enden“, sagt Dirk-Carsten Mahlitz, Vorsitzender des Stadtsportbundes der Hanse- und Universitätsstadt und Doktor der Sportwissenschaft.

Anfänger sollten laut dem Experten nicht sofort zu einer Zehn-Kilometer-Runde aufbrechen, sondern sich zunächst mit weniger zufrieden geben. Der Grund: Während das Herz-Kreislauf-System und die Muskulatur sich relativ schnell an die neue Belastung anpassen, benötigen Bänder, Sehnen und Gelenke mehr Zeit. Überlastungen können hier schnell zu Problemen führen, weiß Mahlitz. Personen, die mit Übergewicht zu kämpfen haben, sollten daher erst einmal ganz auf das Laufen verzichten und mit Heim-Training und Spaziergängen anfangen, um die Gelenke zu schonen.

Joggen geht auch im Winter

Die winterlichen Temperaturen sind hingegen keine Ausrede, das Lauftraining noch aufzuschieben. „Andere Ausdauer-Sportler wie Skilangläufer haben ja auch kein Problem mit Kälte“, argumentiert der Sportwissenschaftler. Auf angemessene Kleidung sei jedoch zu achten.

Viele Mediziner raten außerdem dazu, bei kühlem Wetter durch die Nase zu atmen, um die Luft vorzuwärmen, bevor sie die Lunge erreicht. „Ich persönlich bekomme so allerdings nicht genug Luft, um meine Muskeln mit genügend Sauerstoff zu versorgen. Das muss jeder individuell ausprobieren“, rät Mahlitz. Für besonders Anfänger-freundlich hält er die Strecken um den Ellernholzteich oder durch den Elisenhain (siehe Infokasten).

Das sind die schönsten Laufstrecken in Greifswald Ellernholzteich: Die Strecke um den Teich hinter dem Kulturbahnhof ist einen guten Kilometer lang und daher sehr gut für Einsteiger geeignet. Ist die persönliche Belastungsgrenze erreicht, kann man hier einfach mit dem Laufen aufhören, ohne einen kilometerlangen Fußmarsch zum Startpunkt befürchten zu müssen. Die Strecke hat aber auch Nachteile: Der Weg ist unbeleuchtet, also abends nicht gefahrlos zu laufen. Bei regnerischem Wetter gibt es zudem sehr matschige Abschnitte, auf denen man leicht ins Rutschen kommt. Elisenhain: Im Elisenhain zwischen dem Stadtteil Eldena und Friedrichshagen ist für jeden die richtige Strecke dabei. Durch das Wegenetz, das den Wald durchzieht, lassen sich hier Routen mit ganz unterschiedlichen Längen wählen. Auch der Untergrund ist angenehm weich und schont die Gelenke. Aber: Auch hier gibt es keine Laternen, die abends den Weg beleuchten. Die Wallrunde: Rund zweieinhalb Kilometer misst der Klassiker unter den Greifswalder Laufstrecken, die Wallrunde. Beinahe zu jeder Tageszeit und bei jedem Wetter trifft man hier auf Gleichgesinnte – das steigert die Motivation. Außerdem ist die Wallrunde durch die zentrale Lage für Fortgeschrittene gut mit anderen Strecken kombinierbar. Bis zum Treidelpfad am Ryck oder bis zu den Salzwiesen ist es nicht weit. Am Ryck entlang: Der Treidelpfad gehört wohl zu den schönsten Laufstrecken, die Greifswald zu bieten hat. Für Anfänger ist der Weg am Ryck entlang allerdings mit Vorsicht zu genießen. Allein die einfache Strecke vom Museumshafen bis nach Wieck misst über vier Kilometer – Rückweg also nicht inbegriffen. In Wieck angekommen, gibt es mehrere Alternativen, weiterzulaufen. Zurück in die Stadt kommt man sowohl über die Ladebower Chaussee, als auch über das Strandbad in Eldena und anschließend die Pappelallee entlang. Die Salzwiesen: Auch die Salzwiesen zwischen Greifswald, Neuenkirchen und Wackerow sind als Laufumgebung einerseits schön anzusehen, andererseits mit größtenteils angenehmem Laufuntergrund ausgestattet. Ähnlich wie beim Elisenhain lassen sich auch hier unterschiedliche Streckenlängen wählen.

Motivation ist das A und O

Hat man erst einmal mit dem Laufen angefangen, gilt es, auch dabei zu bleiben. Motivation ist gerade bei Beginnern eine wichtige Schlüsselkomponente für das erfolgreiche Lauftraining. Deshalb trifft man Petra Bohnet-Waldraff und Jana Guttek auch stets zu zweit beim Joggen. Vor ein paar Monaten haben beide damit angefangen. „Jeder hat mal schlechte Tage. Bisher hat das bei uns immer funktioniert, dass dann die jeweils andere zum Laufen motiviert hat“, erzählt Jana.

Heute geht es für die Studentinnen dreimal wöchentlich auf die Piste. Dabei legen die Freundinnen immer mindestens fünf Kilometer zurück. Da sie beide in der Innenstadt wohnen, fiel die Wahl für ihre bevorzugte Laufstrecke auf die klassische Wallrunde. „Wir sind auch schon bei Wind und Wetter losgelaufen und dachten, dass wir sicher die Einzigen sind. Aber auf dem Wall trifft man immer auch andere Jogger. Dann fühlt man sich als Teil einer Gemeinschaft“, sagt Petra.

Zusammen mit ihrer Freundin hat sich die 22-Jährige ein klares Ziel gesetzt, um sich noch zusätzlich anzuspornen. „Wir wollen zehn Kilometer am Stück schaffen.“

Die Abwechslung macht’s

André Gschweng hat dieses Ziel bereits erreicht. Schon in seiner Jugend trieb der heute 36-Jährige Leichtathletik. Heute joggt er gewöhnlich zwischen zehn und zwölf Kilometer mehrmals in der Woche, aber auch einen Halbmarathon hat er schon erfolgreich absolviert. Das Laufen ist für ihn zur Routine geworden. Daher weiß er auch: Auf die Abwechslung kommt es an, wenn man die Motivation hoch halten will.

Auch Gschweng startet in der Innenstadt. Doch sein Weg führt ihn in ganz unterschiedliche Richtungen. Mal nach Eldena, den Treidelpfad entlang, mal in Richtung Wackerow oder Neuenkirchen entlang der Salzwiesen. „Neue Strecken suche ich meistens zwischen meinen Lauftagen mit dem Fahrrad“, erzählt er. Die Radtouren würden auch zur aktiven Regeneration der Muskulatur beitragen.

