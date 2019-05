Greifswald

Die Zahl der Anwohnerparkplätze in der Innenstadt darf nicht weiter verringert werden, fordert die CDU. Falls Stellflächen infolge von Umgestaltungen, Sanierungen oder geänderte Verkehrsführung wegfallen, soll der Oberbürgermeister in „unmittelbarer räumlicher Nähe“ Ersatz schaffen. Konkret soll das in allen Bereichen geschehen, wo der Parkraum in Greifswald bewirtschaftet wird.

Loefflerstraße kann Einbahnstraße werden

Dem Wunsch ist die Ortsteilvertretung Innenstadt mit Mehrheit gefolgt. Entscheiden muss letzten Endes die neue Bürgerschaft. „Das ist endlich ein erster Schritt für die Anwohner der Innenstadt, sagt CDU-Fraktionschef Axel Hochschild. Jetzt sollte über einen Einbahnstraßen-Ring aus der Steinbecker- , Loeffler- Wollweberstraße und so weiter diskutiert werden, um im Straßenraum viele Anwohnerstellplätze zu schaffen. Aktuell fallen in der Altstadt über zwei Anwohnerparkausweise auf einen solchen Stellplatz.

eob