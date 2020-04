Mehr Straftaten in Vorpommern-Greifswald

Vorpommern-Greifswald

Autodiebstahl, Körperverletzung, Urkundenfälschung, Rauschgiftdelikte, sexuelle Belästigung … Menschliche Vergehen kennen keine Grenzen. Im vergangenen Jahr registrierte die Polizei im Landkreis Vorpommern-Greifswald insgesamt 15 239 Straftaten und damit 1074 mehr als noch 2018. Das ist ein Anstieg der Gesamtkriminalität um 7,6 Prozent. Im Vergleich: In Mecklenburg-Vorpommern lag der Anstieg bei lediglich 2,5 Prozent.

„Trotzdem können sich die Menschen in unserer Region sicher fühlen“, sagt Gunnar Mächler, Leiter der Polizeiinspektion Anklam, die für den gesamten Bereich des Landkreises zuständig ist. Auch wenn die jüngst veröffentlichte Statistik auf den ersten Blick ein düsteres Bild zeichne, „geht die Zahl der Straftaten tendenziell Stück für Stück zurück. Vor vier, fünf Jahren verzeichneten wir noch um die 19 000 Fälle“, sagt Mächler. Zudem sei für ihn die Häufigkeitszahl – also die Fälle pro 100 000 Einwohner, entscheidend. „Mit rund 6300 Straftaten liegen wir da leicht unter dem Landesdurchschnitt und im Bundesvergleich im Mittelfeld“, verdeutlicht der Leitende Polizeidirektor.

Mehr Widerstand gegen die Staatsgewalt

Einen großen Anteil am Katalog der Rechtsbrüche nehmen in Vorpommern-Greifswald mit 2201 Fällen sogenannte Rohheitsdelikte und Straftaten gegen die persönliche Freiheit ein. Darunter fallen Körperverletzungen unterschiedlichen Schweregrades, aber auch Nötigungen oder räuberische Erpressungen. Ihre Zahl stieg damit um 243 gegenüber dem Vorjahr (12,4 Prozent). „Das betrachten wir durchaus mit Sorge. Die Verrohung in der Gesellschaft, das Aggressionsverhalten nehmen zu“, kommentiert Mächler die Entwicklung. Zu merken sei das auch an den Angriffen auf Polizeibeamte. Der Widerstand gegen die Staatsgewalt kletterte laut Statistik mit 545 Fällen auf ein unrühmliches Hoch. Das entspricht einem Anstieg von 13,3 Prozent. Hier komme der Gewaltprävention und dem Opferschutz in Zukunft mehr denn je Bedeutung zu, so Mächler. Entscheidend sei allerdings auch, wie die Justiz mit derartigen Fällen umgehe. Strafandrohungen dürften nicht nur Lippenbekenntnisse bleiben.

Internetkriminalität mit hohem Dunkelfeld

Erstaunlich: Die Zahl der Fälle von Computer- und Internetkriminalität (460) ist zumindest auf dem Papier nur geringfügig angestiegen. Doch der Inspektionschef relativiert: „Wir haben es hier mit einem ganz großen Dunkelfeld zu tun. Was bei uns bekannt wird, ist nur die Spitze des Eisbergs. Wir reagieren nur auf Anzeigen.“ Viele Geschädigte würden jedoch gar keine Anzeige erstatten. Um die Kräfte effektiv einzusetzen, seien drei Mitarbeiter in der Außenstelle des Anklamer Kriminalkommissariats in Greifswald zusammengefasst worden. Sie würden sich mit dem erforderlichen Sachverstand um die Thematik Cybercrime kümmern. „Damit sind wir zurzeit gut aufgestellt“, versichert Gunnar Mächler. Ob das Personal auch für künftige Herausforderungen ausreiche, müsse man schauen.

2019 weniger Wohnungseinbrüche

Während die Zahl aller Diebstahlshandlungen im Landkreis einen leichten Anstieg verzeichnete – von 5061 auf 5139 (ein Plus von 1,5 Prozent), gab es weniger Wohnungseinbruchsdiebstähle: Waren es 2018 noch 182, sank ihre Zahl im Vorjahr auf 172. Für Gunnar Mächler kein Selbstläufer, sondern das Ergebnis zielgerichteter Polizeiarbeit: „Noch vor sieben, acht Jahren hatten wir um die 450 Wohnungseinbrüche pro Jahr. Dass wir die Anzahl in diesem Zeitraum mehr als halbieren konnten, hängt mit unserer Ermittlungsarbeit und Präsenz zusammen.“ Damals sei ein umfangreiches Programm aufgelegt worden, das schrittweise zum Erfolg geführt habe – auch dank der Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei, durch konsequente Spurensicherung des Kriminaldauerdienstes sowie der Arbeit der Kontaktbeamten vor Ort. Das habe letztlich auch zu einer guten Aufklärungsquote geführt. Während andere Dienststellen bei 13 Prozent lägen, „sind wir jetzt bei gut 30 Prozent angelangt“, so Mächler.

Polizeiinspektion Anklam Die Polizeiinspektion Anklam umfasst den Bereich des Landkreises Vorpommern-Greifswald mit einer Fläche von etwa 4300 km² und rund 247500 Einwohnern. In Anklam, Greifswald und Pasewalk gibt es Polizeihauptreviere. Wolgast, Heringsdorf und Ueckermünde haben Polizeireviere, zudem gibt es eine Abteilung Verkehrsüberwachung sowie das Kriminalkommissariat in Anklam. Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sind etwa 530 Beamte und Beschäftigte im Inspektionsbereich tätig.

Aufklärungsrate unter dem Landesdurchschnitt

Insgesamt liegt die Aufklärungsquote bei allen Straftaten in der Polizeiinspektion Anklam bei 56,8 Prozent. Das sind zwar 1,5 Prozent mehr als 2018, aber doch deutlich unter dem Landesschnitt von 62,8 Prozent. „Das heißt aber nicht, dass unsere Kollegen hier schlechter ermitteln“, sagt der PI-Leiter. Zum einen könne sich die Zahl im Bundesvergleich durchaus sehen lassen, liege im Mittel. Zum anderen trage die vergleichsweise hohe Diebstahlskriminalität im Landkreis dazu bei, dass die Aufklärungsrate etwas niedriger ausfalle als in anderen Kreisen von MV. „Um Tatverdächtige zu ermitteln, beraucht es bestimmte Ansätze. Die gibt es aber beispielsweise bei Fahrraddiebstählen nicht oder nur sehr selten. Da haben wir es mit Unbekannten zu tun“, verdeutlicht Gunnar Mächler das Problem.

Mehr nichtdeutsche Tatverdächtige als im Vorjahr

Auffällig ist, dass die Zahl der Tatverdächtigen im Landkreis Vorpommern-Greifswald innerhalb eines Jahres kräftig zulegte: von 5651 auf 6113 (+8,2 %). 18 Prozent waren davon im Vorjahr nichtdeutsche Tatverdächtige. Ihre Anzahl schnellte damit regelrecht in die Höhe. Erfasste die Polizei 2018 noch 904 nichtdeutsche Tatverdächtige, waren es im Vorjahr bereits 1130. Die Liste führen 407 polnische Staatsbürger an (ein Plus von 48), gefolgt von 195 Ukrainern (+116), 73 Syrern (-3) und 60 Russen (+12).

