Greifswald

Ist es Vorsicht, Angst oder Prahlerei? Die Einwohner in Vorpommern-Greifswald rüsten auf: Immer mehr Menschen im Kreis sind im Besitz eines Kleinen Waffenscheins, dürfen damit Schreckschuss-, Reiz- und Signalwaffen legal mit sich tragen. Hatten 2014 genau 648 Bewohner des Kreises einen Kleinen Waffenschein, sind aktuell 1520 Menschen im Besitz dieser Berechtigung – ein Anstieg auf das mehr als 2,3-Fache. Allein im ersten Halbjahr 2019 wurden nach Angaben des Kreises 126 Anträge gestellt. „Die Bürger, die einen Kleinen Waffenschein beantragen, erhoffen sich vom Führen einer Schreckschusswaffe in aller Regel ein erhöhtes Sicherheitsgefühl“, sagt Kreissprecher Achim Froitzheim. Er kann die Gründe nur vermuten, denn Antragsteller müssen nicht angeben, warum sie einen Kleinen Waffenschein beantragen.

Nur zwölf Prozent der Waffenschein-Inhaber sind weiblich

Aus Sicht der Grünen belegen die steigenden Zahlen eine alarmierende, vor allem von der AfD geschürte Entwicklung. „Ich sehe eine gefährliche Tendenz in Richtung Selbstjustiz“, sagt die Grünen-Fraktionschefin im Kreistag, Ulrike Berger. Ihre Fraktion will nun über eine Kleine Anfrage erfahren, wie die Geschlechterverteilung der Antragsteller in Vorpommern-Greifswald ist. Berger führt Bayern an, wo nur zwölf Prozent der Inhaber eines Kleinen Waffenscheins weiblich sind. „Ich vermute, dass sich auch hier vorwiegend Männer mit Schreckschusswaffen bewaffnen. Das heißt, die von der AfD angeführte Argumentation, gerade Frauen würden sich mit Schreckschuss- und Reizgaswaffen vor kriminellen Ausländern schützen, läuft ins Leere.“

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht die Aufrüstung der Bevölkerung mit Schreckschuss- und Reizgaswaffen mit Sorge. „ Schreckschusswaffen bieten eine trügerische Sicherheit“, sagt der GdP-Vorsitzende Christian Schumacher. „ Schreckschusswaffen sehen echten Waffen täuschend ähnlich und tragen in Konfliktsituationen zur Eskalation bei.“ Sie können sogar tödlich sein: Im Dezember 2015 kam in Anklam ein 36-jähriger Mann durch eine Schreckschusswaffe ums Leben. Der Täter hatte sich die Waffe illegal in Polen besorgt und mit plastikummantelten Stahlstiften auf sein Opfer geschossen.

Niedrige Hürden bei Antragstellung

Für die Beantragung eines Kleinen Waffenscheins gelten niedrige Hürden. Im Prinzip kann jeder über 18 Jahren die Erlaubnis erhalten – vorausgesetzt sein Führungszeugnis ist sauber und er ist körperlich geeignet. Die körperliche Eignung stellt der Mitarbeiter bei der Antragstellung fest, indem er ihn „persönlich in Augenschein“ nimmt, wie Kreissprecher Achim Froitzheim sagt.

„Ein Witz“, findet Berger. Die Grünen-Politikerin plädiert für eine Verschärfung des Waffenrechts. Da auch Schreckschusswaffen zu erheblichen Verletzungen führen können, müssten sie ähnlich wie echte Waffen registriert werden. Berger vermutet eine erhebliche Dunkelziffer. Weit mehr Leute als in der Kreisstatistik ausgewiesen, würden eine Schreckschusswaffe besitzen. Allerdings räumt die Politikerin ein, dass der Politik im Kreis die Hände gebunden sind. „Unsere Handlungsmöglichkeiten auf Kreisebene sind gering“. Das Waffengesetz ist Bundesrecht.

CDU und AfD gegen Verschärfung des Waffenrechts

Der CDU-Kreistagsabgeordnete Philipp Amthor sitzt im Bundestag. Eine Verschärfung des Waffenrechtes, die den Zugang zu Waffen erschwert, hält er nicht für erforderlich. „ Deutschland hat schon jetzt eines der restriktivsten Waffengesetze der Welt“, sagt der CDU-Sicherheitsexperte. Man dürfe Menschen, die sich unsicher fühlen, nicht unter Generalverdacht stellen und kriminalisieren. Die zunehmende Zahl der Kleinen Waffenscheine interpretiert er als Ausdruck eines gestiegenen Unsicherheitsgefühls. Und dieses lasse „sich nur durch eine höhere Polizeipräsenz, durch einen harten Vollzug gegen Straftäter und durch bessere Schutzmaßnahmen minimieren.“

Damit argumentiert Amthor ähnlich wie der AfD-Kreisfraktionschef Stephan Reuken: „Wer sich nichts zu Schulden hat kommen lassen, sollte Zugang zum Kleinen Waffenschein bekommen.“ Der Anstieg sei Ausdruck dafür, dass der Staat seiner Grundaufgabe, ausreichend für innere Sicherheit zu sorgen, nicht mehr gerecht werden kann. Handlungsbedarf, die Hürden zu erhöhen, sieht er nicht.

Rückgang der Straftaten in Vorpommern-Greifswald

Die Polizeiliche Kriminalstatistik belegt für Vorpommern-Greifswald einen Rückgang der Straftaten. Genau 14 156 Straftaten und damit rund 1000 weniger als im Vorjahr (2017: 15107) wurden 2018 gezählt. „ Deutschland ist zwar eine der sichersten Nationen der Welt, aber es fällt auf, dass durch verschiedene Medien und rechts- wie linksextremistische Einflüsse in der Öffentlichkeit oft ein ganz anderes Bild gezeichnet und dadurch eine gefühlte Unsicherheit geprägt wird“, sagt Polizeisprecherin Katrin Kleedehn. Sicherheit, davon ist Kleedehn überzeugt, sollte niemals in der eigenen Bewaffnung gesucht werden. „Angesichts der aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen gibt es sicher vieles, was wir brauchen. Aber eine Bewaffnung der Bevölkerung brauchen wir bestimmt nicht.“

Die Gewerkschaft der Polizei schränkt aber ein, dass die Polizeiliche Kriminalstatistik nur das Hellfeld erfasse. „Wo weniger Polizei ist, werden auch weniger Straftaten angezeigt“, so Schumacher. Eine bessere Polizeipräsenz werde das Sicherheitsgefühl und das Vertrauen in den Rechtsstaat wieder stärken. „Den Menschen muss das Sicherheitsgefühl wieder zurückgegeben werden“, so GdP-Chef Christian Schumacher. Mit einem gestärkten Sicherheitsgefühl der Bevölkerung werde die Zahl der Schreckschusswaffen wieder sinken, so die Erwartung des Gewerkschafters.

Von Martina Rathke