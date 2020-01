Mehr als 27 Millionen Euro Gewerbesteuern in Greifswald

Greifswald

Der Wirtschaft in Greifswald geht es offenbar gut: Darauf lassen die steigenden Einnahmen der Stadt bei der Gewerbesteuer schließen. Genau 27,15 Millionen Euro – und damit knapp acht Millionen Euro mehr als 2018 – nahm die Stadt durch Gewerbesteuer ein. Von den 27,15 Millionen Euro belaufen sich etwa 9,3 Millionen Euro auf Nachzahlungen aus vergangenen Jahren. „ Greifswalds Wirtschaft ist stark und wächst“, sagte Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne). Eine ganze Reihe an Unternehmen sei auf Expansionskurs. Erst Ende vergangenen Jahres hatte der Stromlieferant 50Hertz angekündigt, seine Vorpommern-Zentrale in Greifswald zu errichten.

Der Chef der IHK Neubrandenburg, Torsten Haasch, betonte, dass moderate Gewerbesteuersätze wichtig seien, um die Ansiedlung neuer und die Existenz bestehender Betriebe nicht zu gefährden. „Die Stadt hat vor einem Jahr letztendlich richtig entschieden, die Gewerbesteuer nicht anzuheben“, so Haasch mit Blick auf die Zahlen. Die Bürgerschaft hatte im Dezember 2018 eine Gewerbesteuererhöhung auf 450 Prozentpunkte bereits beschlossen, diese aber nach einem unerwarteten Haushaltsüberschuss rückgängig gemacht. Die höchsten Hebesätze bei der Gewerbesteuer im Landkreis haben Jatznick, Torgelow und Wackerow mit 450 Prozentpunkten, gefolgt von Neubrandenburg mit 440. In Greifswald liegt der Satz bei 425 Punkten.

In der Hansestadt sind knapp 2000 IHK-angehörige Betriebe ansässig. Damit arbeiten etwa 20 Prozent aller in Vorpommern-Greifswald ansässigen Betriebe in der Kreisstadt, so Haasch. Von den 1951 Betrieben kommen 130 aus dem produzierenden Sektor, drei mehr als im Vorjahr. „Sie erwirtschaften rund 23 Prozent der Wirtschaftsleistung für Greifswald“, so Haasch. Nicht zu unterschätzen ist in Greifswald der Dienstleistungssektor mit 1147 Unternehmen. „Das sind starke und solide Unternehmen.“ Trotz der drei Groß-Unternehmen HanseYachts, Cheplapharm und mls habe Greifswald eine sehr heterogene Wirtschaftsstruktur „ohne eine gefährliche Klumpenbildung“. Das heißt, geht es einem Unternehmen wirtschaftlich nicht gut, stürzt nicht gleich eine ganze Stadt in die Krise, so wie beispielsweise Wolgast mit der Lürssen-Werft nach dem Exportstopp der Patrouillenboote für Saudi-Arabien.

Die Gewerbesteuer ist eine wichtige Gemeindesteuer und die wichtigste originäre Einnahmequelle zur Bestreitung der öffentlichen Ausgaben. Der Bund und die Länder werden durch die Gewerbesteuerumlage daran beteiligt. Des Weiteren haben höhere Gewerbesteuereinzahlungen Auswirkungen auf die Kreisumlage und die FAG-Zuweisungen, die allerdings erst zwei Jahre später in die Bemessungsgrundlagen einbezogen werden. „Es müssen also hierfür bereits Rücklagen gebildet werden, um zukünftige Mindereinnahmen bei den FAG-Zuweisungen und Mehrausgaben bei der Kreisumlage abfedern zu können“, so Stadtsprecherin Andrea Reimann.

Greifswald plant in diesem und den kommenden Jahren mehrere anspruchsvolle Mammut-Investitionen, für die die Mehreinnahmen eingesetzt werden sollen. „Wir planen, die Mehreinnahmen für die großen anstehenden Investitionen Theatersanierung, Schulzentrum Am Ellernholzteich und Sanierung des Humboldt-Gymnasiums einzusetzen“, so Fassbinder. Nicht zu vergessen seien auch die Investitionen in Verkehrswege und Sportanlagen.

Von Martina Rathke