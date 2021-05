Mehrere Mitarbeiter in Greifswalder Callcenter positiv auf Corona getestet

Greifswald

In dem Callcenter Fonetix, das sich in der Greifswalder Siemensallee befindet, wurden mehrere Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Das bestätigt der Landkreis Vorpommern-Greifswald auf OZ-Nachfrage. Bislang wurde das Virus bei neun Angestellten nachgewiesen.

Einschließlich der mit Corona Infizierten mussten sich insgesamt 18 Mitarbeiter in häusliche Isolation begeben. „Ein pauschales Ende der Quarantäne können wir nicht nennen, da sich der berechnete Beginn der Quarantäne auf den Zeitpunkt des letzten Kontaktes bezieht“, erklärt eine Landkreissprecherin. Das Ergebnis, um welche Corona-Variante es sich handelt, liege bisher noch nicht vor.

Rund 200 Mitarbeiter am Standort Greifswald

Am 27. April wurde die erste Infektion in dem Unternehmen festgestellt. Ob noch weitere positiv getestete Mitarbeiter hinzukommen werden, ist noch unklar, das Geschehen sei aber noch aktiv. Das Unternehmen will sich aus Datenschutzgründen nicht äußern. Auf der Homepage gibt Fonetix an, rund 200 Mitarbeiter am Standort Greifswald zu beschäftigen.

Einen größeren Corona-Ausbruch in einem Unternehmen in der Hansestadt gab es im November vergangenen Jahres. Dort wurden insgesamt 25 Mitarbeiter bei der Hanseyachts AG positiv auf das Coronavirus getestet.

Von chl