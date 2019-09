Wenn Jung und Alt profitieren

Hinrichshagen

Janis, Jeremy und Mila sitzen mit ihren Freunden im Kreis auf dem Fußboden, die Senioren machen es sich altersgerecht auf dem Sofa bequem. Auf dem Vitrinenschrank tickt eine alte Büffetuhr, auf dem alten Nähmaschinen-Tischchen liegt ein ordentlich drapiertes Häkeldeckchen. Was wie ein Treff zwischen Jung und Alt in der gemütlichen Wohnstube von Oma und Opa anmutet, ist der alltägliche Morgenkreis im Integrativen Montessori-Kinder- und -Seniorenhaus in Hinrichshagen.

Montessori-Idee wurde erweitert

„Hilf mir, es selbst zu tun“ – dieser Kerngedanke der Reformpädagogin Maria Montessori wird in der integrativen Einrichtung in Hinrichshagen um einen wesentlichen Gedanken erweitert: „Hilf mir, es so lange wie möglich selbst zu tun.“ Im Januar öffnete das Kinderhaus mit 54 Kita-Plätzen, seit Mai werden Senioren mit altersbedingten Einschränkungen in der Tagespflege zwischen 8 und 15.30 Uhr von vier Fachkräften betreut. Tagespflege für Senioren ist eine offene teilstationäre Einrichtung. Die Gäste erfahren tagsüber eine fachlich kompetente Pflege und Betreuung und einen strukturierten Tagesablauf. Der Vorteil: Sie können weiterhin in ihrer eigenen Wohnung leben, wo sie von ihren Angehörigen oder einem Pflegedienst unterstützt werden. Das Besondere in Hinrichshagen: Senioren und Kinder verbringen in der Gemeinschaftseinrichtung viel Zeit des Tages miteinander.

„Pack die Badehose ein“ – Erinnerungen kommen hoch

Heilerzieherin Sandra Neumann plaudert heute mit den Drei- bis Sechsjährigen über die Jahreszeiten. Als die Pädagogin eine Badehose in die Höhe zeigt, um das Kleidungsstück von den Kindern der passenden Jahreszeit zuordnen zu lassen, wird die 85-jährige Waltraud Erdmann plötzlich munter und singt mit glockenheller Stimme: „Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein …“ Alfred Brosemann (83), Iris Martens (65) und Monika Hoffmann (78) stimmen in das Lied ein. Die Kinder schauen fasziniert zu den Alten.

Alt und Jung profitieren voneinander, davon ist nicht nur Pflegefachkraft Kathrin Schulz-Jokiel überzeugt. Für die Senioren ist der Kontakt mit den Lütten ein Jungbrunnen. „Unsere Senioren lassen sich von der Lebensfreude und Unbeschwertheit der Kinder anstecken“, so die 53-Jährige. Auch die Kinder wachsen an den generationenverbindenden Aktivitäten. „Die Kinder werden rücksichtsvoller, toleranter und bauen Vorurteile gegenüber dem Alter ab.“ Sie profitierten von der Lebenserfahrung der Alten, sagt die stellvertretende Leiterin der Einrichtung, Kathrin Schulz-Jokiel.

Gebäude auf die Bedürfnisse zugeschnitten

Das Gebäude des Mehrgenerationenprojektes ist so konzipiert, dass sich Alt und Jung immer wieder begegnen. Die Räume schaffen Berührungspunkte. So wird gemeinsam im „ Restaurant“ zu Mittag gegessen, im Bewegungsraum treiben die Senioren wie auch die Kinder Sport, im Außenbereich toben die Lütten auf einem Klettergerüst. Die 78-jährige Monika Hoffmann, die nach einer Rücken-OP zeitweise in der Tagespflege ist, schiebt mit ihrem Rollator über den gepflasterten Weg. „Es ist so lebendig hier“, freut sie sich über das gemeinsame Miteinander. Dennoch haben die Senioren wie auch die Kinder eigene Rückzugsräume. „Das brauchen die Senioren auch. Die Kinder können manchmal auch laut sein“, so Schulz-Jokiel.

In der Küche backen Mila, Jeremy und Bojan zusammen Waltraud Erdmann und Iris Martens Quarkwölkchen. Die beiden Seniorinnen waren früher Köchinnen und formen nun mit den Kleinen Kekse, die es zum Nachmittagskaffee geben soll. „Die Kinder sind so eifrig bei der Sache“, staunt Waltraud Erdmann, die dreimal pro Woche aus Jarmen in die Tagespflege gebracht wird und die sich schon am zweiten Tag in dem vom „ Aktion Sonnenschein MV e. V.“ betriebenen Haus wie zu Hause fühlte. Dazu trägt neben den Pflegekräften und den Kindern auch die heimelige Atmosphäre mit den schweren Eichenmöbeln bei, die aus Spenden zusammengetragen wurden.

Noch freie Plätze in der Tagespflege

Die Aktion Sonnenschein MV betreibt mit der integrativen Einrichtung in Hinrichshagen nunmehr ihre dritte in beziehungsweise nahe Greifswald. Die Idee, nach dem Sozialpädiatrischen Zentrum, Kita, Schule und Mehrgenerationenhaus nun in Hinrichshagen eine Gemeinschaftseinrichtung „ Montessori im Dialog mit Generationen“ zu eröffnen, sei von der Gemeinde unterstützt worden.

Während alle 54 Kita-Plätze schon kurz nach der Eröffnung vergeben waren, gibt es in der Tagespflege noch freie Kapazitäten. Von den zwölf Plätzen sind derzeit sieben belegt. „Ab Pflegegrad 2 übernehmen die Pflegekassen die Kosten“, erklärt Kathrin Schulz-Jokiel. Einen Eigenanteil von 18,20 Euro zahlen die Tagesgäste selbst. Die Einrichtung kann auch ohne Vorliegen eines Pflegegrades besucht werden, wie Schulz-Jokiel sagt. In diesem Fall trägt der Tagesgast die Kosten selbst. Interessierte können das Seniorenhaus unter 038 34 / 830 76 35 kontaktieren, die Mitarbeiter beraten zu Kosten und Möglichkeiten der Finanzierung.

Von Martina Rathke