Greifswald

Nach dem Anschlag auf den Neubau des Polizeireviers in Greifswald brachte das Ikuwo ein weit sichtbares Plakat mit der Aufschrift „Rassismus tötet, Polizei mordet!“ an seinem Gebäude in der Goethestraße an. Nun haben Greifswalder CDU-Politiker, darunter auch der wegen seiner Verbindungen zu einem US-amerikanischen Unternehmen in die Kritik geratene Bundestagsabgeordnete Philipp Amthor, mit einem Gegenplakat reagiert.

Greifswalder CDU-Politiker bedanken sich mit einem Plakat bei der Polizei. Quelle: Martina Rathke

Anzeige

An einer Häuserwand an der Europakreuzung, die ansonsten Fraktionschef Axel Hochschild als Werbefläche für seine Malerfirma reserviert hat, hängt seit Mittwoch ein Plakat, mit dem die Christdemokraten der Polizei danken. „Wer unsere Polizei beleidigt, muss mit allen Konsequenzen in seine Schranken verwiesen werden“, so Hochschild. Besonders erzürnt die Politiker ein Vergleich der Polizei mit Müll in einer Taz-Kolumne. „Unsere Polizeibeamten geben fast ausnahmslos jeden Tag ihr Bestes. Sie halten ihren Kopf dafür hin, dass wir in Deutschland sicher leben können“, teilten neben Hochschild und Amthor, Kreistagsabgeordneter Sascha Ott und Landtagsmitglied Egbert Liskow mit.

Weitere OZ+ Artikel

Ikuwo kritisiert Corpsgeist in der Polizei

Das Plakat am Ikuwo mit der Aufschrift „Rassismus tötet, Polizei mordet!“ Quelle: Martina Rathke

Das polizeikritische Plakat am Ikuwo wurde unmittelbar nach dem Brandanschlag und wenige Tage nach dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd angebracht, der bei seiner Verhaftung durch US-amerikanische Polizisten starb.

Der Protest des Ikuwo richtete sich nicht nur gegen die Polizeigewalt in den USA, sondern auch in Deutschland. Erinnert werden soll an alle Menschen, die in Deutschland durch rassistische Polizeigewalt getötet wurden, machte das Ikuwo in einer Pressemitteilung deutlich. Begünstigt würden solche Taten durch den Corpsgeist innerhalb der Polizei und fehlende unabhängige Ermittlungsinstanzen.

Ermittlungsbehörden: keine strafrechtliche Relevanz

Die Polizei, zugleich Ermittlungsbehörde, sieht in dem Plakat am Ikuwo keine strafrechtliche Relevanz. Auch lägen keine Anzeigen vor. Im Zusammenhang mit dem Brandanschlag auf das Polizeirevier ermittelt der Staatsschutz wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Derzeit würden nach dem Anschlag gesicherte Spuren ausgewertet.

Mehr zum Thema

Von Martina Rathke