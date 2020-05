Melanie Müller gibt Autokonzert in Greifswald

Greifswald

Veranstaltungen in Zeiten der Corona Pandemie waren in den letzten Monaten nicht vorstellbar. Ein kleines Team aus Stralsund, Grimmen und der Insel Usedom hat sich eine Alternative ausgedacht. Unter dem Motto „DisTanz“ wird der Ton von Konzerten und Partys einfach ins Auto übertragen, während die Insassen sitzen bleiben und das Geschehen auf der Bühne über die Leinwand verfolgen.

An den letzten drei Wochenenden gab es im Autokino Koserow mit insgesamt knapp 200 Autos und rund 500 Personen schon sehr erfolgreiche Events, heißt es in einer Mitteilung. Ab Freitag ist die „DisTanz“ Veranstaltungsreihe mit eigener Bühne und Technik nach Greifswald auf dem Festspielplatz an der Jungfernwiese zu erleben

Am Freitag macht das Autokonzert von Artur und Band ab 19.30 Uhr den Auftakt. Karten für 30 Euro pro Auto gibt es nur im Vorverkauf über www.arturundband.de. (Einlass ab 17.30 Uhr)

Am Samstag präsentieren die Stadtwerke Greifswald um 15 Uhr ein Kinderprogramm für die ganze Familie im Auto mit Clown und Zauberer. Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung über www.sw-greifswald.de ist aber zwingend erforderlich.

Am Samstagabend folgt dann ab 22 Uhr „Distanz #2 - die bunte Autoparty“, mit Live Musik vom Duo Zig Zag und Mallorca Megastar Melanie Müller.

Einlass für die Autos ist ab 21 Uhr und Tickets ab 17,70 € gibt es nur im Vorverkauf entweder online über www.reservix.de oder in Greifswald in der Stadtinformation, dem Media Markt oder der Dombuchhandlung.

Von OZ