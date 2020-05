Melanie Müller über zu wenig Abstand bei Autokonzert: „War keine Absicht“

Greifswald

Die Autoparty von Schlagerstar Melanie Müller am Wochenende hinterlässt einige Fragezeichen. Fotos auf Facebook zeigen, wie Melanie Müller dicht an dicht mit Fans posiert, es wurde getanzt und gefeiert – auch außerhalb der Autos und mit Unterschreitung der Mindestabstände, wie weitere Bilder belegen.

In Zeiten, in denen sich in anderen Bundesländern gerade wieder viele Menschen bei Veranstaltungen mit dem Coronavirus infiziert haben, ein fragwürdiges Vergnügen. Das Management von Melanie Müller teilte kurz und bündig mit, dass man die Vorfälle bedaure. „Es war kein Vorsatz oder Absicht dabei.“

Wer kontrolliert die Einhaltung von Auflagen?

Doch wer kontrolliert eigentlich, was sich bei solchen Veranstaltungen abspielt? „In erster Linie ist der Veranstalter verantwortlich“, beschreibt Polizeisprecher Andrej Krosse. Der Veranstalter André Hellmich hatte noch am Sonntag auf OZ-Nachfrage gesagt, dass das Verhalten der Gäste kein Verstoß gegen die Corona-Auflagen gewesen sei. Der Sicherheitsabstand sei entscheidend, nicht das Aussteigen aus den Autos.

Roger Gotzmann von der Agentur R&R-Marketing, verantwortlich für die Organisation des Abends, sagte: „Ich habe persönlich versucht, die Leute voneinander zu trennen, wenn sie sich zu dicht kamen. “ Eine Mundschutzpflicht habe nicht bestanden, betonte er, die Veranstaltung habe schließlich unter freiem Himmel stattgefunden. Insgesamt seien nur 21 Gäste anwesend gewesen und die geltenden Personenbeschränkungen für Veranstaltungen eingehalten worden. In jedes Auto sei zudem ein Handzettel mit den geltenden Regeln gereicht worden.

Die Polizei, die mit einem Wagen am äußersten Rand des Festplatzes präsent war, hat von den fröhlichen Szenen mit der Sängerin offenbar nichts mitbekommen. „Die Kolleginnen und Kollegen des Polizeihauptreviers Greifswald waren temporär vor Ort, wie es die Polizei bei ähnlich gelagerten Veranstaltungen sonst auch macht“, erklärt Polizeisprecher Andrej Krosse.

„Keine Störungen festgestellt“

„Dabei wurden keinerlei Vorkommnisse und keine Störungen festgestellt.“ Auch der Landkreis Vorpommern-Greifswald hebt die Hände. „Bei uns wurde kein Autokonzert angemeldet“, so der Sprecher des Landkreises, Achim Froitzheim. „Zuständig für die Aufarbeitung im Gespräch mit dem Veranstalter ist demnach die örtliche Ordnungsbehörde, sprich das städtische Ordnungsamt.“

Melanie Müller bei ihrem Auftritt in Greifswald Quelle: Stefan Sauer

Keine Kontrolle der Stadt bei Kleinveranstaltungen

Und was sagt die Stadt zu den Vorkommnissen? „Bei dem besagtem Autokonzert waren keine Mitarbeiter der Stadt anwesend“, informierte die Pressestelle. „Bei der Vorbesprechung des Termins mit dem Veranstalter wurde von einer Teilnehmerzahl von bis zu 20 Teilnehmern ausgegangen, was sich als zutreffende Annahme erwies – somit handelte es sich um einen überschaubaren Teilnehmer- und Personenkreis.“

Es sei nicht üblich und personell-organisatorisch auch nicht möglich, jede (Klein-) Veranstaltung durch städtische Mitarbeiter zu überwachen und abzusichern. Auf dem Gelände standen rund 70 Plätze für Autos zur Verfügung.

Keine Anzeige – keine Konsequenzen

Konsequenzen ergeben sich aus den Vorfällen auf dem Konzert keine. „Da keine Anzeige eines Zeugen vorliegt, der sich auf einen konkreten Tathergang bezieht, werden derzeit keine Konsequenzen gezogen“, so Pressesprecherin Andrea Reimann. „Für Veranstaltungen, die in Zukunft angemeldet werden, werden wir weiterhin ausdrücklich auf die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln hinweisen.“

Von Anne Ziebarth