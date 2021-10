Greifswald

Als junger Mensch – und gerade als junge Frau – müsse man erst beweisen, dass man kompetent ist, sagt Anna Kassautzki. Genau das trauen ihr aber viele zu. Sie schaffte, was kein anderer seit 1990 geschafft hat: Die 27-Jährige eroberte Angela Merkels Vorpommern-Rügen – Vorpommern-Greifswald I. Als Merkel ihn zum ersten Mal gewann, war Kassautzki noch nicht geboren.

Seit der Bundestagswahl im September gilt die Greifswalderin, die ursprünglich aus Bayern stammt, als „Merkel-Erbin“. Eine Zuschreibung, von der sie hofft, dass sie bald verschwindet. „Sie ist eine beeindruckende Frau“, sagt Kassautzki über ihre Vorgängerin. „Was sie gemeistert hat, davor ziehe ich meinen Hut. Aber ich will meinen eigenen Weg gehen.“

Wahlkreisbüros in Stralsund und Greifswald

Es ist dennoch ein großes Erbe, das sie antritt. Während der Merkel-Ära wurden das Ozeaneum und die Rügenbrücke in Stralsund gebaut, die Verkehrsanbindung von Deutschlands größter Insel wurde maßgeblich verbessert, die Arbeitslosenzahlen sanken. In Stralsund begrüßte Merkel den damaligen US-amerikanischen Präsidenten George W. Bush sowie das ehemalige französische Staatsoberhaupt Francois Hollande und stellte die Region damit immer wieder national sowie international ins Rampenlicht.

Inwieweit der Wahlkreis von Kassautzkis Mandat profitiert, wird sich erst noch zeigen. Fest steht: In Greifswald und Stralsund will sie Wahlkreisbüros eröffnen. Auf der Insel Rügen sei ein Gemeinschaftsbüro mit den Landtagsabgeordneten ihrer Partei geplant. „Ein- bis zweimal im Jahr möchte ich auch eine Kneipensprechstunde im Ravic (Bar in Greifswald, Anm. d. Red.) machen, wo ich selbst hinter dem Tresen stehen werde.“

Kassautzki startete Petition zu Schwangerschaftsabbrüchen

Große Themen in ihrem Wahlkreis sind aktuell die Fangquoten der Fischereien und die prekäre finanzielle Lage der Werften. „Da müssen wir unbedingt etwas machen. Bei der Fischerei gibt es große Interessenskonflikte. Unsere Fischerinnen und Fischer können nichts dafür, dass der Heringsbestand zurückgegangen ist. Es ist eine Auswirkung des Klimawandels. Daher müssen wir gucken, wie wir die verschiedenen Interessen unter einen Hut bekommen.“

In Greifswald erregte die SPD-Politikerin im März dieses Jahres Aufsehen, nachdem sie eine Online-Petition startete und die Unimedizin öffentlich aufforderte, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen und zu lehren. Die Klinik wies die Vorwürfe damals mit dem Statement zurück, die Eingriffe würden weiterhin vorgenommen, es habe jedoch keine Nachfrage im Jahr 2020 gegeben.

Über 8000 Unterschriften gingen bei der Online-Petition bislang ein. Kassautzki bat Vertreter der Unimedizin um ein persönliches Gespräch. Doch die lehnten ab. Begründung: „Sie hatten Sorge, dass ich das aus Wahlkampf-Kalkül mache. Aber darum ging es mir nicht. Mir ging es um das Thema.“ Nun will sie erneut um einen Termin bitten.

Nach Paragraf 218 des Strafgesetzbuches sind Abtreibungen nur unter bestimmten Bedingungen straffrei. In den Augen vieler Menschen sorgt das Gesetz für eine Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Parteien wie die FDP fordern daher die Abschaffung. Auch Kassautzki spricht sich klar dafür aus. „Ich bin optimistisch, dass wir von der gesetzgeberischen Seite das Thema noch mal angehen. Mit der Union war es nicht möglich.“

Auf der Suche nach einer WG-geeigneten Wohnung in Berlin

Mit der Bahn pendelt sie nun mehrmals im Monat von Berlin nach Vorpommern. Eine bewusste Entscheidung. Im Zug könne sie E-Mails schreiben und arbeiten. Nachdem sie am Donnerstag aus Berlin zurückkehrte, befanden sich ganz alltägliche Dinge auf ihrer To-do-Liste – so zum Beispiel Wäsche waschen und eine Powerbank kaufen. „Es gibt auf den Plätzen im Plenarsaal keine Steckdosen. Ich will die Leute in den sozialen Medien aber mitnehmen und muss erreichbar sein, falls etwas ist. Das geht mit zehn Prozent Akku nur bedingt.“

Bereits im Wahlkampf immer an ihrer Seite: Yannick van de Sand, Landesvorsitzender der jungen Sozialisten (Juso) in Mecklenburg-Vorpommern. Er ist nun Kassautzkis Büroleiter. Gemeinsam sind die beiden derzeit auf der Suche nach einer WG-geeigneten Wohnung in der Bundeshauptstadt. „Wir könnten vielleicht die Wohnung einer Freundin übernehmen. Sie liegt an der S-Bahnstation Greifswalder Straße“, sagt Kassautzki.

Noch unklar, welchen Ausschuss Kassautzki bekommt

Sie wolle die Dinge immer genau verstehen und „nicht nur einfach darüber quatschen und es dann abnicken“, sagt sie. „Wenn ich mich im Zweifelsfall mit einem Thema nicht auskenne, habe ich den Vorteil, dass es bei uns viele Fachpolitikerinnen und Fachpolitiker gibt, die ich dann anhauen kann.“ Noch steht nicht fest, in welchem Ausschuss Kassautzki sitzen wird. Auf der Prioritätenliste ganz weit oben steht für sie Digitalisierung, gefolgt vom Umweltausschuss. „Das heißt aber nicht, dass ich bei anderen Themen nicht mitreden kann oder werde.“

Ihr Amt als Juso-Kreisvorsitzende hat sie abgegeben. Ihr Arbeitsvertrag als Leiterin des Familienservice der Uni Greifswald läuft am 1. November aus. Eine Nachfolgerin gibt es bereits. So kann sich Anna Kassautzki nun voll und ganz auf ihre politische Agenda konzentrieren.

Von Christin Lachmann