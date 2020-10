Mesekenhagen

Die Stadtrandgemeinde Mesekenhagen schafft weitere Grundstücke für Häuslebauer. In Gristow läuft bereits die Erschließung für drei Flächen. „Wir können diese Grundstücke gefühlt drei bis vier Mal verkaufen“, sagt Bürgermeister Geert-Christoph Seidlein. Ständig werde bei ihm nachgefragt.

Der Bedarf ist groß, in Greifswald gibt es aktuell keine kommunalen Grundstücke für Häuslebauer, bei den unmittelbaren Nachbarn sieht es auch schlecht aus. In einem weiteren Mesekenhäger Ortsteil, in Klein Karrendorf, sollen über zwei Außenbereichssatzungen einige Neubauten ermöglicht werden. Dafür stellte die Gemeindevertretung auf ihrer letzten Sitzung die Weichen.

Feuerwehrleute bevorzugen?

„Wir sollten über Vergabekriterien nachdenken, das Geld kann nicht das einzige sein“, so Seidlein. Andere Gemeinden bevorzugten Familien, gab er zu bedenken. Sofern möglich könnten Bewerber bevorzugt werden, die bereit sind, der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten, schlägt der Bürgermeister vor. Ferner sollten Interessenten für Grundstücke mit der Tierhaltung in einem Dorf leben können.

Wohnhäuser, Ferienwohnungen und Hofladen

Das größte Wohnbauprojekt ist indes die beabsichtigte zweite Veränderung des Bebauungsplans 6 „Ortskern Mesekenhagen“. Die Gemeindevertretung hat dafür den Aufstellungsbeschluss gefasst. Das Gebiet umfasst immerhin drei Hektar. Die erste Änderung und Erweiterung des B-Plans betraf ein „Reitkunsthaus“.

Bebauungsplan ist zwanzig Jahre alt

Der Bebauungsplan ist inzwischen zwei Jahrzehnte alt. Straßen und Anschlüsse an Wasser, Abwasser, Elektroenergie sind vorhanden. Ziel der Gemeinde war seinerzeit „ein sonstiges Sondergebiet für Bildung, Freizeit, Tourismus und Fremdenbeherbergung“. Daraus ist nichts geworden. Nun sollen Wohnhäuser, Ferienwohnungen einschließlich eines Hofladens und eines Sportplatzes ermöglicht werden.

„Wir müssen noch mit Herrn Vogt einen Vertrag für den Teilbereich treffen, den er nutzen will“, regte Gemeindevertreter Ralf Lüdicke an. Michael Vogt und seine Familie haben das Gutshaus und zehn Hektar Land erworben. Ihr Ziel sind ein Reiterhof, eine kleine Landwirtschaft und ein paar Ferienwohnungen. Auch von einem Hofladen ist die Rede. Ein Gebäude der früheren Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft soll ein Reitstall entstehen.

Von Eckhard Oberdörfer