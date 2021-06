Mesekenhagen

Der Bau des Ostseeküstenradwegs in der Gemeinde Mesekenhagen kommt voran. Das führt zu Verkehrseinschränkungen. Ab dem 14. Juni ist der Ort Mesekenhagen nur noch von Westen und Osten über die Kreisstraße 2 (Bahnhofstraße und Karrendorfer Weg) erreichbar. Nach der Zufahrt von Süden wird dann auch die Zufahrt von Norden auf der alten B 96 gesperrt. Es gibt dann nur noch eine Bushaltestelle am Karrendorfer Weg.

„Am 14. Juni beginnen die Arbeiten für den Ostseeküstenradweg im nördlichen Abschnitt“, begründet Bürgermeister Geert-Christoph Seidlein (Wählergemeinschaft). „Über den konkreten Ablauf haben wir die Bürger in einem Flyer informiert.“

Gesperrt bleibt zunächst auch der südliche Abschnitt, wo nun Borde, Asphalt und Natursteinpflaster eingebaut werden. Sobald die Arbeiten zwischen dem Apfelweg und der neuen Lichtsignalanlage an der Einfahrt von der B 105 abgeschlossen sind, solle dieser Abschnitt freigegeben werden. Das ist nach Fertigstellung des Ostseeküstenradwegs die einzige Möglichkeit, Mesekenhagen mit Autos zu erreichen. Außerhalb Mesekenhagens gibt es nach Entnahme des Pflasters nur noch einen asphaltierten Geh- und Radweg.

Gemeinde zahlt Geld an Straßenbauamt

Die Ampelkreuzung an der B 105 ist bereits fertiggestellt. Bezahlt wurde sie über die Mittel für den Ostseeküstenradweg, den das Land zu 99 Prozent finanziert. Unterhalten wird die Lichtsignalanlage künftig vom Straßenbauamt Neustrelitz. Dafür überweist die Behörde einmalig 68 000 Euro an die Behörde. Diese Entscheidung hat die Gemeindevertretung auf ihrer letzten Sitzung gebilligt. Dieses Vorgehen sei ein üblicher Vorgang, so Seidlein.

Von Eckhard Oberdörfer