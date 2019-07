Gleich in zwei Sälen hat das Greifswalder Cinestar-Kino am Donnerstagabend den Dokumentarfilm über Fußball-Weltmeister Toni Kroos gezeigt. Seine Eltern, der Regisseur und Weggefährten waren zum Filmstart in der Heimatstadt des 29-Jährigen mit dabei. Am Ende waren alle begeistert.