Mesekenhagen braucht mehr Einwohner, um mit über 1000 mehr Gewicht im Amtsausschuss zu haben. Davon ist Gemeinderat Uwe Rieger überzeugt. Darum muss es mehr Bauplätze geben als die etwas mehr als 20, für die gegenwärtig geplant wird.

Das erfolgt in Gristow (drei), Klein Karrendorf (acht bis zehn) und vor allem im Ortskern von Mesekenhagen. Dort soll der Bebauungsplan Nummer 6 „Ortskern“ geändert werden. Der gilt seit 20 Jahren, aber kein Investor setzte die Ziele Richtung Tourismus, Freizeit, Sport, Tourismus um. 2012 war der Plan um eine Fläche für ein Reitkunsthaus ergänzt worden.

Aktueller Entwurf mit 13 Bauplätzen

Der aktuelle Entwurf, den Stefan Schulz vom Planungsbüro Ingenieurplanung Ost (IPO) auf der Gemeindevertretersitzung für das „Ortszentrum“ vorstellte, sah 13 Bauplätze für Eigenheime, einen Sportplatz und Ferienhäuser sowie einen Hofladen vor.

Das plant Michael Vogt, der das frühere Gutshaus, sechs Hektar Land sowie alte Stallungen erworben hat. Er möchte auch einen Reiterhof betreiben und hält Schafe. Allerdings hat Vogt das Land für Ferienwohnung und Hofladen noch nicht vom Besitzer, der Gemeinde, erworben. Auch habe er seine Vorhaben inzwischen mehrmals geändert, monierten Gemeinderäte.

Neuer Reiterhof in Mesekenhagen bei Greifswald

Zertifizierter Schlachtraum und Saftpresse

Stefan Schulz ist mit dem Planer dieses Investors in Kontakt. Demnach sind eingeschossige Ferienhäuser, ein Hofladen, Reittouristik und Ferien auf dem Bauernhof vorgesehen. In den Ställen würden demnach Unterstellmöglichkeiten, eine mobile Saftpresse und ein zertifizierter Schlachtraum entstehen. Allerdings gebe es keine genehmigte Zufahrt zu den Ställen, die bereits als Lager genutzt würden, so Schulz.

Für die Zufahrt zu den Ställen gibt es derzeit keine formale Genehmigung Quelle: eob

„Wir müssen jetzt Nägel mit Köpfen machen“, forderte Rieger. Vogt solle den Grundstückspreis akzeptieren oder nicht. Auch habe sich das Projekt seit der letzten Vorstellung verändert. So sei von der Unterstellung von Fahrzeugen in der Halle noch nicht die Rede gewesen.

Spielplatz statt Sportplatz möglich

Riegers Appell, einen Strich zu ziehen und Richtung Eigenheime für die gesamte Fläche zu planen, fand die Zustimmung der Volksvertreter. Auf den Sportplatz könnte zugunsten eines Spielplatzes und weiterer Bauplätze verzichtet werden.

Der aktuelle Spielplatz „An den Seewiesen“ wirkt wenig einladend Quelle: Eckhard Oberdörfer

Kreis lässt zu viele Umbauten in Kleingärten zu

Am 7. Dezember tagt die Gemeindevertretung erneut zum B-Plan 6. Dann soll der Beschluss über den Planentwurf erfolgen. Stefan Schulz rechnet mit etwa einem Jahr, bis die Gemeindevertretung der Satzung Rechtskraft verleiht und damit Baurecht in Mesekenhagen besteht. Die Eigenheime sollen sich der Umgebung anpassen, vorgeschlagene Auflagen wie begrünte Dächer oder solche mit Solaranlagen sind nicht vorgesehen.

Einzig die Höhe soll festgelegt werden. In der Umgebung gibt es eine bunte Mischung von Häusern bis hin zu solchen aus Holz und Fachwerk. Wenn in der Vergangenheit Auflagen gemacht wurden, erfolgte in aller Regel die Legitimierung gewünschter Änderungen durch Beschluss der Gemeindevertretung,

Von Eckhard Oberdörfer