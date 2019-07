Greifswald

Der Vorfall ereignete sich in der Unterkunft für Asylbewerber in der Brandteichstraße. Der Verletzte kam daraufhin mit Schnittverletzungen am Oberschenkel ins Krankenhaus. Der 20-Jährige kam in Polizeigewahrsam.

Wie es zu der Auseinandersetzung kam, war zunächst unklar.

RND/dpa