Messerattacke: Anklage wegen versuchten Totschlags

Greifswald/Stralsund

Knapp sechs Monate nach einem brutalen Messerangriff auf einen 16-jährigen Syrer im Greifswalder Stadtteil Schönwalde II müssen sich die beiden mutmaßlichen Täter – zwei Brüder iranischer Abstammung – jetzt vor der Großen Strafkammer verantworten. Am Donnerstag war Prozessauftakt im Landgericht Stralsund. Nader S., der Ältere von beiden, wird wegen versuchten Totschlags angeklagt. Der 23-Jährige sitzt seit der Tat am 6. Juni dieses Jahres in der Justizvollzugsanstalt Stralsund in Untersuchungshaft. Sein Bruder Adel S. (22) wird gemeinschaftliche Körperverletzung zur Last gelegt, er ist auf freiem Fuß.

Rückblick: In jener Juni-Nacht wurden Anwohner des sogenannten Schmetterlingshofs, ein Innenhof nahe der Ostrowskistraße/Koitenhäger Landstraße, gegen 1 Uhr von lautem Geschrei aufgeschreckt. Eine Gruppe junger Männer – Syrer und Iraner – waren im Streit. Eine zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte, es kam zur Messerattacke. Der 16-jährige Syrer musste damals ins Krankenhaus, wurde operiert. Laut Staatsanwaltschaft habe er acht Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper und am Kopf erlitten. Der Stich gegen den Kopf sei mit einer solchen Wucht erfolgt, „dass das Messer die Schädeldecke durchbrach, die Spitze abbrach und stecken blieb“, so der Staatsanwalt. Ärzte entfernten sie während einer Operation im Uniklinikum. „Der Tatverdächtige nahm den Tod des Geschädigten damit billigend in Kauf“, klagte der Staatsanwalt an.

Auslöser des Streits war ein Video

Auslöser des nächtlichen Streits war ein Tage zuvor von jungen Syrern auf einem öffentlichen Platz in Greifswald aufgenommenes Video, das den Angeklagten Adel S. zeigt – unterlegt mit einem Kinderlied. Der 22-Jährige betrachtete das in einem sozialen Netzwerk gepostete Video als „ehrverletzend“, forderte das Löschen. Doch dazu kam es nicht. Stattdessen wurden an jenem 6. Juni Sprachnachrichten mit üblen Wortlauten hin- und hergeschickt, die letztlich zum nächtlichen Treffen und der Messerattacke führten.

Dem Hauptangeklagten drohen nun bis zu 15 Jahre Haft. Wobei sein Pflichtverteidiger, der Greifswalder Rechtsanwalt Rene Neumeister, mit einer geringeren Strafe für seinen Mandaten rechnet, da das Opfer überlebt hat. Dem 16-Jährigen, der bereits als Zeuge gehört wurde, geht es nach eigenen Angaben gut. Er tritt vor Gericht als Nebenkläger auf. „Die Messerstiche sind verheilt“, erklärte er auf eine entsprechende Frage des Vorsitzenden Richters Kai Klingmüller.

Zeugen verwickeln sich in Widersprüche

Nach bisherigen Ermittlungen kam dem Bruder des Hauptangeklagten nur eine untergeordnete Rolle bei der Auseinandersetzung zu. „Bei gemeinschaftlicher Körperverletzung muss er mit maximal fünf Jahren rechnen“, so sein Pflichtverteidiger, der Greifswalder Rechtsanwalt Mario Wittkopf. Allerdings war am Ende dieses ersten von zunächst vier angesetzten Prozesstagen völlig offen, wer genau was in jener Nacht tat oder unterließ. Vom Gericht angehörte Zeugen, darunter auch der Geschädigte sowie zwei weitere Syrer im Alter von 21 und 17 Jahren, verwickelten sich mehrfach in Widersprüche.

Aufgrund von Zeugenaussagen konnte die Polizei die beiden mutmaßlichen Täter noch in der selben Nacht dingfest machen. Bereits am Tatort seien erste Aussagen zu Protokoll genommen worden. Doch die Erinnerung – knapp sechs Monate nach den Geschehnissen – ist bei den jungen Syrern stark lückenhaft. Mehrfach erklärten sie auf Nachfrage, sich nicht mehr so genau erinnern zu können. Zudem trafen sie ganz andere Aussagen, als in den Vernehmungsprotokollen der Polizei zu lesen. Unklar beispielsweise, wer wen zuerst in den Schwitzkasten genommen habe – der angeklagte 23-jährige Iraner oder der 16-jährige Syrer. Unklar auch, wer ein Messer dabei hatte. Am Freitag wird der Prozess fortgesetzt. Dann geht es unter anderem auch um eine Stellungnahme der Rechtsmedizin zu den Verletzungen des Geschädigten.

Integrationsbeauftragte: Gewalttaten sind nicht Alltag

Die Auseinandersetzung zwischen jungen Leuten mit Migrationshintergrund – ein Einzelfall oder doch schon Alltag seit der großen Flüchtlingskrise 2015? Anna Gatzke, Integrationsbeauftragte der Hansestadt Greifswald, plädiert dafür, diese Gewalttat als Einzelfall zu betrachten: „Wir haben in Greifswald Geflüchtete aus den unterschiedlichsten Nationen, Kultur- und Religionskreisen. Das friedliche Miteinander, der Austausch und die gegenseitige Unterstützung überwiegen bei weitem und sind prägend für den Umgang miteinander“, versichert sie. Dennoch gebe es natürlich ein gewisses Konfliktpotenzial, wenn Menschen unterschiedlicher Prägungen aufeinander treffen. „Doch Konflikte sind meistens nicht auf Nationen, sondern auf andere Sachen zurückzuführen“, betont sie. Nach ihren Erfahrungen gebe es in Greifswald nur wenige gewalttätige Auseinandersetzungen. Im Gegenteil: „Es gibt zahlreiche Beispiele für gelebte Integration und ein konstruktives und respektvolles Miteinander“, sagt Gatzke. Als Integrationsbeauftragte fördere sie Begegnungen und interkulturelle Projekte. Meistens seien sie multikulturell.

Ähnlich äußert sich Ibrahim Al Najjar, selbst Syrer und zugleich Integrationsbeauftragter des Landkreises Vorpommern-Greifswald: „So wie es unter den Deutschen Gute und Böse gibt, gibt es auch bei den anderen Nationen Gute und Böse. Da spielt manchmal die Religion eine große Rolle, aber auch die politische Meinung“, sagt Al Najjar. Es gebe Hassdebatten und Neiddebatten. „Doch ich sage immer: ,Lasst eure Probleme im Nahen Osten, streitet nicht, akzeptiert hier die Gepflogenheiten und Gesetze.’“

Von Petra Hase