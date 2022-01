Mi Olivar: Spanisches Olivenöl aus Wackerow bei Greifswald

Wackerow

Wenn Ana Martinez Garcia über ihren Olivenhain spricht, könnte man den denken, sie hat ihr ganzes Leben lang nichts anderes getan, als Olivenöl herzustellen. Dabei war die Spanierin, die seit 2008 mit ihrer Familie in Wackerow lebt, bereits in ganz unterschiedlichen Berufen tätig und hat den Olivenhain ihrer Eltern erst vor vier Jahren übernommen.

Doch nun hat Martinez Garcia ihre Berufung gefunden, möchte fortan nichts anderes mehr machen. Und auch wenn der Olivenhain in Andalusien steht, ist das Öl doch ein kleines bisschen made in Wackerow, weil die 54-Jährige es von dort aus online vermarktet, über ihre Webseite und die sozialen Medien Facebook und Instagram.

Ernte von Mi Olivar: 1100 Liter Olivenöl pro Jahr

Das 1,5 Hektar große Areal liegt in der Nähe des kleinen Ortes Abrucena, direkt neben dem Nationalpark Sierra Nevada. Mehrmals im Jahr fliegt Martinez Garcia nach Spanien, um ihre Oliven zu begutachten. Wenn sie nicht vor Ort ist, kümmert sich eine Angestellte um die Bäume. Die Ernte übernimmt Martinez Garcia mit fünf weiteren Frauen. 2200 Flaschen Öl zu je 500 Millilitern wurden im vergangenen Jahr produziert und verkauft.

Bei der Produktion ist es ganz wichtig, dass die Oliven so schnell wie möglich in der Mühle verarbeitet werden. „Direkt wenn die Oliven abgeerntet wurden, fangen die Enzyme an zu arbeiten“, beschreibt Martinez Garcia den Prozess, der die Qualität mildert. Ihre Oliven werden innerhalb eines Tages zu Öl.

Grün ist die Olive besonders hochwertig

Für den frischen Verzehr empfiehlt sie unbedingt die grüne Olive. „Wenn die Olive zu reif wird, beginnt der Umbau der Bestandteile der Frucht, die Polyphenole und Vitamine werden weniger. Dabei möchte man ja gerade das Vitamin E, das für unser Herz-Kreislaufsystem so wichtig ist“, sagt Ana Martinez Garcia.

Die meisten Olivensorten sollten grün geerntet werden. Dann enthalten sie besonders viele Vitamine. Quelle: privat

Allerdings gebe es auch einige Sorten, die man reifer pflücken müsse, weil ihnen sonst das Aroma fehlt. „Bitterstoffe und Schärfe sind positive Attribute“, sagt die Spanierin. Deswegen gehöre eine ordentliche Portion Erfahrung dazu, den richtigen Zeitpunkt für die Ernte zu finden. Ihr Fachwissen hat Ana Martinez Garcia aus verschiedensten Kursen zu Olivenhainpflege, über die Olivenölherstellung und weil sie den Olivenöl-Sommelier absolviert hat. „Man muss regelmäßig üben, um Nuancen herauszuschmecken. Es ist wichtig, langsam zu essen und zu spüren, wie sich der Geschmack im Mund verändert“, sagt Ana Martinez Garcia.

Ana Martinez Garcia kam als Siebenjährige nach Deutschland

Als Kind hat sie den andalusischen Olivenhain der Familie nur wenige Jahre erlebt. Im Alter von sieben Jahren zog sie damals mit ihrer Familie nach Deutschland. Ihr Vater war schon drei Jahre zuvor als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Die Familie ließ sich 1975 gemeinsam in Herzberg am Harz nieder. Ana Martinez Garcia machte eine Ausbildung zur Krankenschwester, arbeitete auch einige Jahre in dem Beruf. Doch dann entschloss sie sich, ihr Abitur nachzuholen und begann anschließend ein Studium in Hannover. „Ich habe auch einige Jahre als Vertreterin eines Impfstoffherstellers gearbeitet“, sagt Garcia, die auch als Köchin, in einem betreuten Wohnen und in der Fußpflege tätig war.

2008 zog die Familie nach Greifswald

Als sie 2002 nach Hannover zog, lernte sie ihren späteren Ehemann kennen. Zwei Jahre danach kam der gemeinsame Sohn zur Welt. Weil die lebenslustige Spanierin gerne reist, sich an verschiedenen Orten zu Hause fühlt und die Abwechslung mag, ist sie sicher, dass es ihren Mann und sie auch noch an einen anderen Ort verschlagen wird. Ganz bewusst hatte das Paar damals in Wackerow gemietet und nicht gekauft.

Komplett nach Spanien zu ihrem Olivenhain zu ziehen, sei vorerst jedoch nicht geplant. „Ich bin mehrmals im Jahr vor Ort, beispielsweise im Februar, um die Felder zu düngen, im Mai, um die Fliegenfallen aufzustellen und Ende November einen Monat lang für die Olivenernte“, zählt Garcia auf. Selbst unter den schwierigen Coronabedingungen im vergangenen Jahr sei sie drei Mal in Spanien gewesen. Die nächste Reise stehe in wenigen Wochen an.

Olivenhain vom Vater übernommen

Dann sieht sie nicht nur nach ihren Oliven, sondern auch nach ihrem Vater, der bald seinen 82. Geburtstag feiert. Seit 2017 konnte er sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um den Olivenhain kümmern. Damals standen die beiden Töchter vor der Frage, wie es nun weitergehen soll. „Ich konnte es mir das im Gegensatz zu meiner Schwester sehr gut vorstellen, mich um den Olivenhain zu kümmern“, blickt Ana Martinez Garcia zurück.

Trotzdem habe es dann mit ihrem Vater noch viele Diskussionen gegeben. Dessen Philosophie war es, die Oliven so spät wie möglich zu ernten, wenn sie bereits dunkelschwarz sind. Während Papa im Februar erntete, macht die Tochter das bereits im November. Bei der späten Ernte gibt es maximalen Erträge. Garcia geht es jedoch um die Qualität und die positiven Eigenschaften der Olive überwiegen, wenn diese noch grün ist.

Zukauf und Vermarktung erst nach Übernahme

Überhaupt hat sich vieles geändert, seit Ana Martinez Garcia den Olivenhain übernommen hat. Beispielsweise hat sie Fläche hinzugekauft und das Gebiet damit auf 1,5 Hektar erweitertet. Die Familie verkaufte das Öl früher nicht, sondern reichte es lediglich im Kreis von Familie und Freunden weiter. Erst Martinez Garcia begann mit der Vermarktung über das Internet und die Präsenz auf Messen.

Biologisches Gütesiegel beantragt

Sie hat außerdem ein biologisches Gütesiegel für den Olivenhain beantragt. „Wir arbeiten schon immer nach ökologischen Standards. Aber um das Siegel auf die Packung drucken zu können, benötigen wir eine offizielle Zertifizierung. Das dauert drei Jahre“, sagt die Spanierin.

Stolz ist sie auch darauf, dass ihr Olivenhain sehr alt und traditionell ist. Das älteste Stück ist bereits 250 Jahre alt. Dort stehen die Bäume nicht an dicht in Reihen nebeneinander, sondern zwischen den Bäumen steht mal ein Mandelbaum, mal ein Granatapfelbaum und Weinreben. „Früher wurden die Felder gangjährig genutzt. Da standen die Olivenbäume dann eher am Rand und in der Mitte wurde Gemüse und Getreide angepflanzt. Deswegen lässt sich ihr Hain auch nicht mit Maschinen ernten, sondern nur per Hand. Das Werkzeug dafür ähnelt einer Kinderharke, mit der Garcia und ihrer Helferinnen durch die Zweige fahren, sodass die reifen Oliven herunterfallen auf eine weiche Unterlage.

Interessenten können das Olivenöl auf der Internetseite www.miolivar.shop von Ana Martinez Garcia erwerben.

Von Katharina Degrassi