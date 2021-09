Michael Sack (CDU): unterrichten in den Schulen wie vor 100 Jahren

Greifswald

Michael Sack ist nicht nur der Spitzenkandidat der CDU im Landtagswahlkampf, er will auch das Direktmandat in Greifswald gewinnen. Der 48-jährige Diplombauingenieur ist schon lange in der Politik. Seit 2009 ist er Mitglied der CDU, sagt aber, dass er schon immer ein politischer Mensch war. Nach Positionen als Bürgermeister der Stadt Loitz und als Kreistagspräsident wurde Sack 2018 zum Landtag von Vorpommern-Greifswald gewählt und ist damit der Kopf der Verwaltung in der Region.

Er kandidiert mit großen Zielen: „Ich möchte im Herbst Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern werden“, sagt er. Sein Antrieb sei die Überzeugung, dass Mecklenburg-Vorpommern viel mehr könne, wenn man die Chancen mutiger ergreifen würde.

Bei der bisherigen Politik erkennt Sack an, dass Deutschland als sicheres Land bisher gut durch die Corona-Pandemie gekommen sei – besonders im internationalen Vergleich. Er hat jedoch auch Kritikpunkte: „Insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern steht die Bildungspolitik vor riesigen Herausforderungen. In unseren Schulen wird unterrichtet wie vor 100 Jahren. Das muss sich ändern. Wir brauchen dringend einen Modernisierungsschub für unsere Schulen,“ fordert Sack.

Zudem liege ihm der Wissenschaftsstandort Greifswald am Herzen. Diesen auszubauen sei sein Ziel.

Die Schulen aus der Kreidezeit holen

Sack betont, dass Schulen in der kommenden Legislatur sein wichtigstes politisches Thema sein sollen. Diese müssten endlich „ aus der Kreidezeit“ geholt werden. „Unsere Schulen müssen digitaler werden, die Lehrkräfte müssen entsprechend geschult werden“, betont der Christdemokrat. Hinzu käme, dass es keine zusätzlichen Belastungen für Bürgerinnen und Bürger sowie für Unternehmen geben dürfe. „ Es braucht noch mehrere Jahre, bis sich wirtschaftlich jeder von den Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie erholt hat!“

Sack – selbst aus einer ländlichen Region in Vorpommern – will für eine Politik stehen, bei der sich um den ländlichen Raum genau so gekümmert wird wie um die Städte. „Die meisten Menschen in Mecklenburg-Vorpommern leben im ländlichen Raum, die Politik richtet ihren Blick aber meist eher auf die Städte“, erklärt der Spitzenkandidat.

Von Philipp Schulz