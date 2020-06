Güstrow

Politisches Beben in der CDU von MV: Nach tagelanger Debatte, ob Philipp Amthor trotz Lobbyismus-Vorwürfen für den Chefposten der Landespartei tragbar ist, hat die Union am Freitagabend in Güstrow völlig überraschend Michael Sack (46), Landrat von Vorpommern Greifswald, für den Spitzenposten nominiert. Am 7. August soll er von den Mitgliedern zum CDU-Landeschef gewählt werden.

Die OZ hatte am Samstag die Gelegenheit zu einem exklusiven Gespräch mit dem Mann, der mit seiner Familie im beschaulichen Loitz bei Greifswald lebt.

OZ: Plötzlich nominiert als CDU Landeschef – wie hat Ihr Umfeld reagiert?

Michael Sack: Ich hatte noch gar keine Zeit, das mit meiner Familie ausführlich auszuwerten (lacht). Aber mein Handy hat die ganze Nacht nicht still gestanden. Es kamen unzählige Nachrichten. Ich weiß wirklich nicht, wie viele. Am Nachmittag werde ich anfangen, sie zu beantworten.

Kam es denn am Freitagabend in Güstrow wirklich so überraschend, dass die Wahl auf Sie fiel?

Ganz ehrlich, das ist so.

Haben Sie diese Option im Vorstand nicht vorher durchgespielt, nachdem der Druck auf Philipp Amthor immer größer wurde?

In der schwierigen Situation haben wir spontan entschieden, dass es so das Beste für die CDU ist. Aber haben Sie bitte Verständnis, dass wir weitere Einzelheiten erst am Montag bei einer Pressekonferenz bekannt geben wollen.

Nur kurz: Ausgerechnet Ihr Vertrauter Philipp Amthor ist im gesamten Procedere und wegen der Lobbyismus-Vorwürfe um die US-Firma Augustus Intelligence als designierter Vorsitzender auf der Strecke geblieben. Ist es nicht ein komisches Gefühl, dass jetzt Sie statt ihm ins Rennen gehen?

Tatsächlich, das ist schon ganz speziell. Ich kenne Philipp, seit er mit 13, 14 Jahren bei uns in Vorpommern im CDU-Büro gesessen hat und als Schülerpraktikant anfing. Und er hat mich 2017 in meinem Landratswahlkampf unterstützt. Das war natürlich schwierig, aber für den Moment die beste Entscheidung im Sinne der Partei. Philipp sieht es selbst so.

Viele Bürger fragen sich jetzt: Bleibt Michael Sack Landrat von Vorpommern-Greifswald oder zieht es Sie jetzt ganz schnell in die Landespolitik?

Sicher bleibe ich Landrat. Der CDU-Landesvorsitzende ist ein Ehrenamt, zudem muss ich am 7. August auch noch gewählt werden. Und als Landrat verdiene ich meine Brötchen.

Dennoch die Frage: Streben Sie 2021 als CDU-Chef dann auch den Ministerpräsidenten-Posten an?

Das werden wir dann sehen. Da wird es noch einige Gespräche geben. Aber ich sage auch: Der CDU-Landeschef hat natürlich den ersten Zugriff für die Spitzenkandidatur im nächsten Jahr.

Von Alexander Loew