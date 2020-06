Mietärger in Greifswald: Seit zehn Monaten ist Balkon Baustelle

Greifswald

Eigentlich ist Bärbel Wandt mit ihrer Wohnung im Ostseeviertel sehr zufrieden. Das neue, erst Ende 2013 fertiggestellte Mehrfamilienhaus in der Straße des Friedens lässt für die 80-Jährige kaum Wünsche offen. Wäre da nicht die Sache mit ihrem Balkon: „Seit August vorigen Jahres kann ich ihn nicht richtig nutzen, weil die Dielen entfernt wurden. Ursache waren Baumängel am Haus. Das Regenwasser lief die Hauswand runter und verursachte Schäden an den Balkonen. Es geht wohl um Regressleistungen“, erzählt die Mieterin der Peter-Warschow-Sammelstiftung.

Damit nicht genug: „Seit zehn Monaten haben wir auch das Gerüst vor der Nase, es steht am Balkon. Hin und wieder kommt darüber ein Bauarbeiter auf die Terrasse, arbeitet etwas und verschwindet wieder, ohne dass er fertig wird. Mit dem Presslufthammer wurde ’was abgefräst und ich hatte den Dreck. Auch die Dielen lagen lange Zeit hochgestapelt auf dem Balkon, bis man sie endlich nach Beschwerden runterbrachte“, ärgert sich die agile Dame seit Monaten. Wäsche aufhängen sei unmöglich, da sie stets befürchten müsse, dass sie wegen der Arbeit schmutzig werde. Bei allem Verständnis für Probleme: „Langsam reicht es mir“, macht Bärbel Wandt ihrem Unmut Luft.

Gutachter kommt übers Gerüst

Mit diesem Ärger ist sie nicht allein, denn betroffen sind ebenso andere Mietparteien im Haus. Auch Inge Senzek gehört zu ihnen. „Immer wieder werden wir von der Hausverwaltung vertröstet. Das geht nun schon seit Monaten so“, klagt die 83-Jährige und fügt hinzu: „An einem Abend kam sogar der Gutachter übers Gerüst. Ich habe mich richtig erschrocken. So etwas gehört sich nicht. Der könnte sich doch auch anmelden und durch die Tür kommen. Ich finde es unmöglich, wie man mit uns umgeht“, meint Inge Senzek.

Auch Mieterin Inge Senzek ist sehr verärgert. Quelle: Petra Hase

Stiftung zog Anwalt zu Rate

Die Dauerbaustelle sorgt nicht nur bei den Mietern für Verdruss, sondern auch beim Vermieter, der Peter-Warschow-Sammelstiftung. „Wir sind sehr unglücklich über diese Situation. Das Problem belastet den ganzen Vorstand, denn so etwas ist nicht der Stil unserer Stiftung“, versichert Geschäftsführerin Regina Grund auf OZ-Anfrage. Verschiedene Mängel seien regelmäßig von der Hausverwaltung an das betroffene Bauunternehmen mit der Bitte um Beseitigung herangetragen worden. „Nach einigen Eskalationsstufen und unter Hinzuziehung eines Anwalts konnte man sich endlich auf ein Verfahren zur Mängelbeseitigung einigen. Die Arbeiten wurden im Sommer vergangenen Jahres begonnen“, bestätigt Grund die Aussagen der Mieterinnen. Doch leider werde die Firma einfach nicht fertig. Die Stiftung habe keinen Einfluss auf die Arbeitsplanung und Bauausführung. „Darauf, dass die Handwerker gar nicht, nicht zur verabredeten Zeit oder unangemeldet erscheinen, hat die Stiftung ebenfalls keinen Einfluss“, stellt Regina Grund klar. Dem Bauunternehmen sei nun eine Frist bis 30. Juni gesetzt worden.

Das Haus Straße des Friedens 13-15 im alten Ostseeviertel ist erst wenige Jahre alt, hat aber Baumängel. Greifswald Quelle: HGW

Eine Anfrage der OZ bei der Firma zu den Ursachen der über Monate verzögerten Fertigstellung blieb ergebnislos. Der Unternehmer Roman Schmidt aus Demmin befindet sich laut einer Mitarbeiterin im Urlaub, ein anderer könne keine Aussage treffen.

Die Terrasse von Bärbel Wandt wurde derweil nun am Dienstag fertiggestellt. „Auch die Dielen sind wieder drauf. Bei allen anderen aber nicht. Wahrscheinlich habe ich mich am lautesten beschwert“, vermutet die Bewohnerin.

Von Petra Hase