Mieter-Frust in Greifswald: Mann wird wegen defektem Lift fünf Etagen getragen

Jahrelang haben sie sich öffentlich nicht gemuckst. Haben den Ausfall ihres Fahrstuhls, zuletzt schon fast alltäglich, immer wieder geduldig ertragen. Doch nach dem Tod eines Mitglieds ihrer Wohngemeinschaft und dessen tragischen Umständen ist Schluss mit dem Schweigen.

Die Hausgemeinschaft der Rigaer Straße 6a/7 im Ostseeviertel Parkseite macht ihrem Ärger Luft: „Wir sind bitter enttäuscht von der Wohnungsbaugenossenschaft“, sagt Ruth Politt (84), die vor wenigen Tagen ihren Mann verloren hat. Daran gebe sie nicht der WGG die Schuld, stellt sie klar.

„Es war sein letzter Weg aus dem Haus“

„Aber dass er in einer so schlimmen Notlage von den Rettungskräften aus der fünften Etage mit einem Tuch über die Treppe nach unten transportiert werden musste – das vergesse ich nie. Ich bin so empört, so wütend. Es war sein letzter Weg aus dem Haus. In der Nacht ist er im Klinikum verstorben“, sagt die Witwe. Ihr Mann war Prof. Günther Politt, der sich über zwei Jahrzehnte als Vorsitzender des WGG-Seniorenrates für die Belange der Genossenschaft eingesetzt hat.

Nahezu alle der 25 Mietparteien des Hauses, darunter viele betagte Leute, stehen daher hinter Ruth Politt. Alle kennen sich gut, sind sie doch zeitgleich nach der Sanierung des Plattenbaus 2010 eingezogen.

Buchführung über Ausfallzeiten

Immer wieder hofften sie, dass sich am Zustand des Fahrstuhls endlich grundlegend etwas ändere. Vergeblich. Seit vier Jahren falle er regelmäßig aus. Trotz Reparaturen. „In den letzten zwei Jahren ist es besonders schlimm“, sagt Barbara Taßler (75).

Im Juli 2018 habe sie deshalb begonnen, über die Ausfallzeiten Buch zu führen. „Damals ist der Fahrstuhl an 23 Tagen ausgefallen“, berichtet sie. In diesem Sommer sei es noch schlimmer geworden. „Ab dem 17. Juli bis jetzt konnte ich den Aufzug an 43 Tagen nicht nutzen“, sagt sie und fügt hinzu: „Zum Glück wohne ich in der zweiten Etage, da ist die Treppe für mich noch zu schaffen.“

Frauen schleppten gehbehinderten Mann vier Etagen hoch

Für Edda Dieme in der vierten Etage hingegen nicht, sie läuft an Gehhilfen. Noch schlimmer treffe es ihren Mann, sagt sie. „Er hat einen schweren Herzfehler, ist immer auf den Fahrstuhl angewiesen. Funktioniert der nicht, ist er in unserer Wohnung gefangen“, ärgert sie sich und hat deshalb schriftlich ihren Unmut bei der WGG kundgetan.

Erfolglos, konstatiert Regina Bohse, die auf derselben Ebene wohnt und sich ebenfalls massiv ärgert: „Mein Mann ist auch herzkrank und schwer gehbehindert. Als der Fahrstuhl neulich ausfiel, halfen mir Frauen aus dem Haus, ihn die Stufen bis in die vierte Etage zu tragen. Es war eine Tortur!“ Mehrfach habe sie wegen des Aufzugs Termine bei Ärzten und der Physiotherapie kurzfristig absagen müssen. „Die werden langsam denken, wir sind nicht ganz klar im Kopf“, so Bohse.

Und Ingrid Tetzke (82) aus der fünften Etage erzählt: „Neulich ging der Aufzug auch wieder nicht. Ich bin hoch gelaufen. Was blieb mir weiter übrig. Oben bin ich dann zusammengebrochen. Zum Glück war mein Mann da, der mich aufsammelte.“

Alle haben Angst, im Lift steckenzubleiben

Über die Jahre, so Taßler, sei eigentlich schon jeder im Fahrstuhl stecken geblieben, viele mehrfach. „Alle haben daher Angst, einzusteigen“, betont sie. „Das ist das Allerschlimmste“, ergänzt Dieter Schulz (84): „Geht die Tür nicht mehr auf, kommt die Panik hoch.“

Auch das Ehepaar Gommolla treffe es hart, erzählen die Mieter, denn der Mann sitze im Rollstuhl, sei ohne Lift in der Wohnung gefangen. „Aber als ich neulich wieder einmal den Hausverwalter über den defekten Lift informierte, entgegnete er mir, ich solle doch nicht mehr so oft anrufen“, empört sich Christel Fanter (71).

Und der Fahrstuhl sei nicht das einzige Problem, kritisiert Petra Nehmzow aus der fünften Etage: „Müssen wir die Stufen nehmen, geht das Licht ständig aus. Die Hälfte der Treppe läuft man daher im Dunkeln, so dass ich immer eine Taschenlampe dabeihabe, um nicht zu fallen“, sagt die 53-Jährige und erhält zustimmendes Nicken von allen Seiten.

Ihr Nachbar Detlef Keßel hat am 4. September vom Hof aus ein Video aufgenommen, auf dem das permanente Blinken des defekten Fahrstuhls zu sehen ist. „So geht das oft die ganze Nacht“, sagt er. Wer das Schlafzimmer zum Hof habe, finde keine Ruhe.

WGG lädt Betroffene zur Kaffeerunde

Bei der Genossenschaft habe das Problem „höchste Priorität“, versichert Pressesprecherin Juliane Boutalha. „Wir sind unseren Mitgliedern gegenüber untröstlich und können die Unzufriedenheit über den mangelhaften Aufzug sehr gut nachvollziehen. Daher haben wir in den letzten Monaten intensivsten Austausch mit der Wartungsfirma gehalten“, erklärt sie.

Die Wartung übernehme eine Fachfirma, die europaweit einen sehr guten Ruf genieße. Das Unternehmen habe sich direkt an den Hersteller gewandt, „um die Fehlersuche und die Lieferung der benötigten Spezialteile schnellstmöglich zu beschleunigen“, so Boutalha.

„Die Fehlersuche ist sehr komplex“

Sie betont, dass der Aufzug nie wochenweise, sondern stundenweise ausgefallen sei. „Er fuhr anschließend weiter und fiel Stunden später wieder aus.“ Funktionierte er, sei der Fehlerspeicher automatisch gelöscht worden. „Daher war die Fehlersuche sehr komplex. Der Grund für die Ausfälle ist auf die Steuertechnik zurückzuführen. Steuerplatinen wurden mehrfach ausgetauscht“, berichtet sie. Momentan laufe der Aufzug störungsfrei.

Der Einbau eines neuen Lifts, wie es sich die Mieter wünschen, stünde in keinem Verhältnis zu den Reparaturkosten, sei deshalb nicht geplant. „Wir haben hier nur ein Problem mit einem Elektronikbauteil“, so die Sprecherin. Der Aufzug sei erst neun Jahre alt, habe eigentlich eine Lebensdauer von 40 Jahren. Allein die Materialkosten für einen neuen lägen bei siebzig- bis neunzigtausend Euro. Hinzu kämen Ein- und Ausbau, Lärm- und Schmutzbelästigung.

Einladung zur Kaffeerunde ? Mieter zieht lieber aus

Um die Situation für die Bewohner erträglich zu gestalten, sei ihnen der Service des Personentransports aus den Wohnungen durch den HKS Rettungsdienst auf Kosten der Genossenschaft angeboten worden.

Wegen der Unannehmlichkeiten lade die WGG die Hausgemeinschaft zu einer Kaffeerunde in den Gemeinschaftstreff Rigaer Straße 10 ein. Detlef Keßel kann darüber nur den Kopf schütteln. Er hat aus dem Dilemma jetzt die Konsequenzen gezogen und will ausziehen. Eine neue Wohnung ist beantragt.

Von Petra Hase