Mieter aus Schönwalde I: „Einer der schmutzigsten Flecken in Greifswald“

Das wird ihrem Stadtteil nicht gerecht, sagt das Ehepaar Arndt aus Schönwalde I. „Der Stadtteil ist durch viele Sanierungen so schön geworden. Unsere Wohnung ist groß und hell und gefällt uns. Doch dieser Fleck dort draußen gehört leider zu den schmutzigsten in der ganzen Stadt“, fasst Joachim Arndt (84) zusammen.

Seine Frau Emmi (86) und er mieten eine Wohnung in der Spiegelsdorfer Wende, in einem der zwei Würfelhäuser in Sichtweite des Südbahnhofs, die zur Wohnungsbaugenossenschaft Greifswald (WGG) gehören.

Immer wieder liegt Müll vor dem Gebäude

Direkt nebenan ein baugleiches Würfelhaus, unsaniert, vor dem häufig Müll auf offener Straße liege. „Wir quälen uns damit schon länger herum und wollen an die Nachbarschaft appellieren, damit es hier sauber und ordentlich ist“, so Emmi Arndt, ehemaliges Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt.

Fotos zeigen, dass erst vor wenigen Tagen unter anderem Tische, ein Kühlschrank, Schränke und anderer Unrat auf dem Boden verteilt lagen. Das sei immer wieder der Fall, seit die Arndts vor zwei Jahren in die Spiegelsdorfer Wende zogen. „Der Wind weht Teile des Mülls umher, außerdem picken Vögel das auf und verteilen es so hier in der Gegend“, beschreibt Emmi Arndt.

Emmi Arndt (86) und Ehemann Joachim Arndt (84) engagieren sich für eine saubere Nachbarschaft. Quelle: Christopher Gottschalk

Der WGG sei das Problem bekannt, teilt Pressesprecherin Anja Groß auf OZ-Nachfrage mit. Ändern könne die Genossenschaft kaum etwas – die Spiegelsdorfer Wende 8 gehöre nicht der WGG. Die WGG hätte mit dem Verwalter des Grundstücks mehrfach Kontakt aufgenommen und ihn aufgefordert, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, damit es zu keinen weiteren Verunreinigungen mehr komme.

„Nach unserer letzten schriftlichen Aufforderung wurde das Grundstück innerhalb von zwei Tagen gesäubert“, so Groß. Eine komplette Einzäunung des WGG-Geländes sei aus baurechtlichen Gründen nicht gestattet. Der zuständige Hausmeister würde auf seinen Kontrollgängen immer wieder kleinere Verunreinigungen beseitigen.

Mieterin: „Eigentum verpflichtet“

Doch es bleibe ein „Unwohlsein über das unsaubere Umfeld“, sagt Emmi Arndt. Sie und ihr Mann wollten sich einbringen, hätten der WGG und auch der Bausenatorin der Stadt, Jeannette von Busse ( CDU), das Problem geschildert. „Wir denken, dass Eigentum verpflichtet“, sagt die Frau. Das gelte auch für die Eigentümer des Nachbargebäudes.

„Eine nachhaltige Verbesserung der gesamten Wohnqualität wäre ganz sicher durch den Erwerb und die Umgestaltung der Spiegelsdorfer Wende 8 durch die Genossenschaft zu erreichen“, sagt Pressesprecherin Anja Groß. „Bisher war das leider nicht möglich.“

Von Christopher Gottschalk