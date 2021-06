Greifswald

Katja Müller* wusste, dass sie ihre Wohnung eventuell verlassen muss. Dass es schwer wird, auf dem angespannten Greifswalder Mietmarkt eine neue Unterkunft für sich und ihre zwei jugendlichen Kinder zu finden. Seit Mitte des Monats steht fest: Müller muss in drei Monaten aus der Makarenkostraße 33-35 ausziehen. Auch 147 andere Mietverträge wurden gekündigt, wie die TAG Wohnen und Service GmbH mit Sitz in Hamburg auf OZ-Nachfrage bestätigt.

Der Block soll voraussichtlich ab dem kommenden Frühjahr kernsaniert werden, die letzten Mieter sollen im März ausziehen. „Ich hatte nicht erwartet, dass die Kündigung jetzt auf einmal kommt. Ich sorge mich, dass in Greifswald kaum eine Drei- oder Vierraumwohnung zu finden ist, die ich mir leisten könnte. Ich will mit meinen Kindern und dem Hund nicht auf der Straße oder im Obdachlosenheim landen“, klagt die 43-Jährige.

Ersatzwohnung schwer zu finden

Ein Schufa-Eintrag belaste sie, und als Empfängerin von Hartz IV müsse sie sich, wie einige andere Bewohner im Haus, an die vorgegebenen Kosten der Unterkunft halten. Sie betont, dass es sich bei dem Schufa-Eintrag nicht um Mietschulden handle. „Ich habe den neuen Vermieter gefragt, ob wir eine Übergangswohnung gestellt bekommen können, aber das wurde verneint“, erzählt die Mutter, die seit zwei Jahren in dem Block wohne. Nur eine Fristverlängerung sei in Aussicht gestellt worden.

Mehr Zeit für den Umzug als Katja Müller hat Brigitte Zabel. Die 81-Jährige wohne seit über 40 Jahren in der Makarenkostraße. Der bauliche Zustand habe sich stetig verschlechtert. Vorherige Eigentümer interessierten sich wohl nicht für die Sanierung, sagt sie. Dass sie rausmuss, sei schade, aber nicht zu verhindern. Sie wohne gerne in dem Block.

Neben ihr hätten meist Studierende gewohnt, eine ruhige direkte Nachbarschaft. Obwohl es auch einige Trinker im Block gebe. Damit habe sie aber nie etwas zu tun gehabt. „Ich würde gerne in Schönwalde II bleiben, hier leben Freunde und Bekannte“, sagt sie. Zabel hat sich auf die Warteliste der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft WVG setzen lassen.

Mieterverein hat mehrere Anfragen

Insgesamt habe die TAG Wohnen in Greifswald inklusive der Makarenkostraße 33-35 420 Wohnungen im Bestand, sagt Unternehmenssprecherin Grit Zobel. Erste Mieter seien bereits in andere TAG-Wohnungen gezogen. „Wir gehen individuell auf die Kundenwünsche ein und schauen nach Lösungen. Es kann sein, dass in manchen Fällen keine Wohnung oder nicht die passende Wohnung im Bestand frei ist.“

Sanierung wegen Corona verzögert

Während der Corona-Pandemie habe die TAG, seit 1. Januar 2020 Eigentümer des Blocks, bewusst auf Kündigungen verzichtet, die Pläne aber von Anfang an mit den Mietern kommuniziert. Laut Firmenangaben gehörten Ende 2020 hauptsächlich in Nord- und Ostdeutschland 88 000 Wohneinheiten zur TAG Wohnen, davon rund 8000 in MV. Auch die Studentenwohnheime in der Makarenkostraße gehören zum Bestand. Der Mutterkonzern TAG Immobilien AG ist börsennotiert.

Der Greifswalder Block ist stark sanierungsbedürftig. Seit dem Bau 1979 sei er nicht saniert worden, heißt es im Kündigungsschreiben, das der OZ vorliegt. Die Arbeiten könnten demnach bis 2025 andauern. Mit neuen Grundrissen seien Ein- bis Vierraumwohnungen geplant, verrät Grit Zobel. „Wir sind grundsätzlich nicht im hochpreisigen Segment unterwegs und bieten bezahlbaren Wohnraum an. Das werden wir in Greifswald nicht anders machen“, versichert sie.

Für Dirk Barfknecht, Geschäftsführer des Mietervereins Vorpommern-Greifswald, sei jedoch nicht klar, warum neue Grundrisse nötig sind. Mehrere Betroffene hatten sich bei ihm gemeldet. Aus dem vorliegenden Schreiben gehe so auch nicht hervor, warum ein Auszug unbedingt notwendig sein soll. Der Mieterverein werde den offenen Fragen nachgehen und gegebenenfalls einen Widerspruch empfehlen. „Klar ist auch, dass diese Kündigungen den angespannten Mietmarkt in Greifswald im Bereich des bezahlbaren Wohnraums zusätzlich belasten.“

Mietern empfehle Barfknecht, alle Bemühungen um eine Wohnung zu dokumentieren. Sollte es zu einer Gerichtsverhandlung kommen, seien die protokollierten Versuche Nachweis dafür, dass ein Härtefall vorliegen könnte.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die TAG wolle bei einem gemeinsamen Termin mit Vertretern der Stadtverwaltung über die Bedarfe für Schönwalde II sprechen. Die WVG und die Wohnungsbau-Genossenschaft WGG habe man im Juni über die Kündigungen informiert. WVG-Sprecherin Jana Pohl betont auf OZ-Nachfrage, dass die WVG, ein kommunales Unternehmen, sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst sei, auch in schwierigen Situationen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Katja Müller bemühe sich nun bei der WVG um eine neue Wohnung. Zu ihrer Erleichterung habe sie bereits ein erstes Angebot bekommen, sagt sie.

*Name von der Redaktion geändert

Von Christopher Gottschalk