Mieter in der Makarenkostraße 33-35 fordern Hilfe beim Auszug und der Wohnungssuche: Nachdem insgesamt 148 Mietverträge in dem Block in Schönwalde II gekündigt wurden, müssen zwischen Ende September und Ende März alle Mieter raus.

Der Eigentümer TAG Wohnen und Service GmbH will den schwer in die Jahre gekommenen Plattenbau in den kommenden Jahren kernsanieren, neue Grundrisse ziehen, alle Leitungen erneuern, barrierefreie Zugänge schaffen. Ein Plan, gegen den selbst von der Kündigung betroffene Mieter kaum etwas einwenden.

Mieter verärgert über fehlende Hilfe

Allerdings stößt manchen das Verhalten der TAG sauer auf, wie Hannes Krauel erzählt. Der 28-Jährige wohne seit über fünf Jahren in der Makarenkostraße. „Es ist zwar nicht vorgeschrieben, dass die TAG helfen muss. Aber das ist ein millionenschweres Unternehmen und dieses Verhalten hat weder Hand noch Fuß. Wie stellen die sich das denn vor? Die TAG sollte den Leuten unter die Arme greifen“, macht er seinem Unmut Luft.

Um sich mache er sich zwar keine Sorgen, sagt Krauel. Er habe eine neue Wohnung in Aussicht. Er wolle aber nicht sehen, wie ältere Menschen oder Familien in Schwierigkeiten geraten. Sie hätten es bei der Wohnungssuche und dem Umziehen schwerer, sagt er. Deswegen meldete er sich nach einem ersten Bericht der OSTSEE-ZEITUNG, um auf die aus seiner Sicht angebrachte Hilfe aufmerksam zu machen.

Wenige Wohnungen im Angebot

Die TAG Wohnen GmbH hat allen Mietern im Haus Mitte Juni schriftlich die sogenannte Verwertungskündigung zugestellt. Diese kann ein Vermieter aussprechen, wenn ihm durch das Mietverhältnis eine angemessene wirtschaftliche Verwertung verwehrt wird und daraus erhebliche Nachteile folgen. Im Zweifelsfall müssen darüber Gerichte entscheiden. Die Kündigung war seit Übernahme des Blocks vom Vorbesitzer im Januar 2020 offen kommuniziert worden, nun ist sie offiziell.

„Die TAG sollte den Leuten eine neue Wohnung anbieten, in Greifswald, in einer ähnlichen Größe wie die alte Wohnung“, fordert Sebastian Gladrow (42). Die letzten Aushänge habe er vor Monaten im Haus gesehen. „Da war unter anderem ein Angebot in Greifswald und auch eins in Neubrandenburg. Die waren schnell weg. Ich bin aber Greifswalder und möchte in Greifswald bleiben.“

Für ihn, seine Lebensgefährtin und zwei Kinder finde er kaum schnell eine kostengünstige Wohnung. Als Empfänger von Arbeitslosengeld II ist er, wie manch anderer Bewohner im Haus, genau darauf angewiesen. Die Umzugskosten können grundsätzlich auch durch das Jobcenter übernommen werden.

TAG: Finden Lösung

Für noch mehr Frust sorge, dass das Verwaltungsbüro der TAG in der Makarenkostraße derzeit geschlossen sei, sagt Gladrow. Vor wenigen Tagen habe er vor verschlossener Tür gestanden. Persönliche Termine seien nicht möglich, Mitarbeiter nur über Telefon oder E-Mail zu erreichen. Der nächste Standort ist Stralsund. „Eine Frechheit“, findet Gladrow.

Wegen der Corona-Pandemie sei das Büro bis Ende Juni geschlossen gewesen, bestätigt TAG-Sprecherin Grit Zobel. Zum 1. Juli sei es wegen einer internen Umstrukturierung dauerhaft nach Stralsund verlegt worden. Sie betont, dass sich das Unternehmen um jeden Fall kümmere, sich Mieter direkt an die Mitarbeiter wenden sollten. Abfindungen würden grundsätzlich nicht gezahlt, über Umzugshilfen müsse im Einzelfall entschieden werden. Eine gesetzliche Verpflichtung, Umzugsbeihilfen zu zahlen oder Ersatzwohnungen anzubieten, haben Vermieter bei einer Kündigung wie in diesem Fall nicht.

TAG Immobilien AG in Zahlen Laut Firmenangaben hat die TAG Immobilien AG insgesamt rund 88 000 Wohnungen in ihrem Bestand. Die Nettomiete pro Quadratmeter gibt sie mit 5,57 Euro zum Stichtag 31.12.2020 an. In Mecklenburg-Vorpommern liegen die Mieten in den TAG-Wohnungen ebenfalls in diesem Bereich, rund 8000 Wohnungen befinden sich im Bundesland. Zu den Standorten zählen neben Greifswald auch Rostock, Schwerin, Neubrandenburg, Stralsund und Waren.

Mehr als die wenigen freien Wohnungen im Bestand aufzuzeigen und den Kontakt zu anderen Wohnungsunternehmen herzustellen, könne die TAG pauschal nicht anbieten. „Bis zum 30. September, wenn die Frist für die ersten Mieter abläuft, ist noch Zeit. Wir finden eine Lösung“, versichert Zobel.

In der Lokalpolitik stoßen die Pläne der TAG auf Zustimmung, doch Kritik erntet sie für die offene Frage, was passiert, wenn Mieter nicht rechtzeitig eine neue Wohnung finden. „Die TAG muss hier mitziehen und zulassen, dass Mieterinnen und Mieter länger bleiben können, falls sie keine Wohnung finden“, sagt Linken-Politikerin Simone Dehn. Sie ist Vorsitzende der Ortsteilvertretung Schönwalde II, in der die Pläne im März präsentiert wurden.

Um die Leute im Haus zu informieren, sprach sie Bewohner an und verteilte Zettel, auf denen steht, wie man sich bei der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (WVG) für eine Wohnung bewirbt. Es sei klar, dass der Block saniert werden müsse, so Dehn. „Aber man darf die Leute dabei nicht vergessen.“

