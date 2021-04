In der Hansestadt dürfen die Mieten nur bis zu bestimmten Grenzen erhöht werden. Den aufgeheizten Wohnungsmarkt konnte das 2018 eingeführte Instrument jedoch nicht abkühlen. Ein Blick auf die aktuelle Lage.

Mietpreisbremse in Greifswald: So viele Verstöße gab es schon

Wohnen - Mietpreisbremse in Greifswald: So viele Verstöße gab es schon

Wohnen - Mietpreisbremse in Greifswald: So viele Verstöße gab es schon