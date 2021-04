Greifswald

Die passende Wohnung kann in Greifswald teurer sein als erwartet. Die Mietpreise sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Auch die im Oktober 2018 eingeführte Mietpreisbremse konnte den aufgeheizten Wohnungsmarkt nicht dauerhaft abkühlen. Was hat sie gebracht und wie kann Greifswald das Problem lösen, zu wenig bezahlbaren Wohnraum zu haben?

Die Mietpreisbremse legt fest, dass Wohnungen bei einer Neuvermietung maximal zehn Prozent mehr als die ortsübliche Vergleichsmiete kosten dürfen. Seit dem 1. Februar dieses Jahres dürfen Vermieter in bestehenden Mietverhältnissen die Miete zudem bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen – und nicht um mehr als 15 Prozent innerhalb von drei Jahren. Beide Maßnahmen hatte die Stadt beim Land beantragt, weil in Greifswald zu wenig bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht. So sollen Bestandsmieter geschützt und eine Mietpreisexplosion verhindert werden. Sie gelten je maximal fünf Jahre.

Wenige Verstöße gegen Mietpreisbremse

Nur wenige Vermieter würden gegen das Regelwerk verstoßen, schätzt Dirk Barfknecht ein. Er ist Geschäftsführer des Mietervereins Vorpommern-Greifswald, der rund 1700 Haushalte im Landkreis berät. „Es gibt wenige schwarze Schafe, insgesamt halten sich die Vermieter daran“, sagt Barfknecht. In einem Fall habe ein Hinweis des Mietervereins einen Vermieter dazu bewegt, die Miete anzupassen. Grundsätzlich gilt: Der Mieter muss selbst aktiv werden. Allerdings gebe es Fälle, in denen gegen die Kappungsgrenze verstoßen werde. „Diese neue Regel ist vielleicht bei manchen Vermietern und Verwaltern noch nicht bekannt.“

Nur eine Handvoll Fälle, die sich mit der Mietpreisbremse beschäftigen, sind vor Gericht gelandet, sagt Heiko Tiegs, Rechtsanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht aus Greifswald. Manche Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter würden bereits geklärt werden, bevor Anwälte eingeschaltet werden. „Nur weil wenig geklagt wird, heißt es nicht, dass das Instrument der Mietpreisbremse grundsätzlich seine Wirkung verfehlt“, so der Anwalt.

Mietspiegel in Greifswald zu niedrig?

Heiko Tiegs hat bereits einen Fall vor Gericht verhandelt, in dem ein Mieter erst nach seinem Einzug davon erfuhr, dass eine Mietpreisbremse in Greifswald gilt und er zu viel für seine Wohnung überweist. Von der Methode, das zu viel verlangte Geld für die Miete einfach einzubehalten, wie es der Mieter im konkreten Fall getan hat, rät Tiegs ab. Der Vermieter verklagte den Mieter.

Vor Gericht war strittig, ob die im Mietspiegel festgelegte ortsübliche Vergleichsmiete korrekt ist oder nicht. „Es ging am Ende gut für den Mieter aus. Man einigte sich darauf, dass die Miete gesenkt wird. Sie lag zwar über der ortsüblichen Vergleichsmiete aber immer noch niedriger als die ursprünglich vereinbarte Miete“, sagt Tiegs.

Der Greifswalder Mietspiegel gibt für verschiedene Wohnungstypen die Durchschnittsmieten an (siehe Infokasten). Vermieter hatten nach seiner Veröffentlichung kritisiert, dass die Werte zu niedrig seien und nicht das tatsächliche Mietniveau widerspiegeln. „Bei der nächsten Ausarbeitung sollten wir alle mit am Tisch sitzen“, sagt Sven Hasl, Inhaber von SH-Immobilien.

Neubau gegen knappen Wohnraum

Die Mietpreisbremse sei in seinen Augen nicht geeignet, für günstigeren Wohnraum zu sorgen. Sie umfasst längst nicht alle Wohnungen: Möblierte Wohnungen, nach dem 1. Oktober 2014 entstandene Neubauten oder umfassend modernisierte Wohnungen, Ein- und Zweifamilienhäuser und Studentenwohnheime fallen aus der Regel raus.

Nur Neubau helfe gegen knappen Wohnraum, ist Hasl überzeugt. Mehr noch: Mietgrenzen könnten verhindern, dass Vermieter genügend Geld einnehmen, um neu zu bauen oder zu sanieren. „Wenn wir so niedrige Mieten wie im Mietspiegel nehmen, dann können wir nicht in energetische Maßnahmen oder barrierefreie Wohnungen investieren“, so Sven Hasl.

SPD-Politiker: Investoren verpflichten

Das will Erik von Malottki (SPD) so nicht stehen lassen. Als Vorsitzender der AG Bezahlbarer Wohnraum und Bürgerschaftsmitglied setzte er sich für die Mietpreisbremse ein. „Wenn die WVG es schafft, für 8,31 Euro Kaltmiete zu bauen, dann können das auch private Investoren schaffen.“ Er bezieht sich auf den Neubau von 38 frei finanzierten Wohnungen der städtischen Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft in der Stilower Wende 3 – 8. In dieser Preisklasse, die auch die AG als bezahlbaren Wohnraum bezeichnet, brauche Greifswald mehr Wohnraum. Die Stadt solle Investoren dazu verpflichten, wo es möglich ist.

Wenige private Daten im Mietspiegel Die teuersten Mieten in Greifswald liegen laut 2020 veröffentlichtem Mietspiegel zwischen 7,75 Euro und 9,10 Euro kalt pro Quadratmeter – und werden fällig für nach 2002 errichtete Neubauten. Günstiger lebt es sich in vielen Wohnungen der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft WVG und der Wohnungsbau-Genossenschaft WGG mit Durchschnittsmieten von rund 5,40 Euro (WVG) und rund 5,10 Euro (WGG). Die WVG und WGG halten ungefähr die Hälfte der insgesamt 33 000 Wohnungen in Greifswald. Private Vermieter sprechen eher von zehn oder elf Euro als realistischem Wert für Neuvermietungen, vor allem nahe oder in der Innenstadt. In den Mietspiegel sind insgesamt nur 78 Werte von privaten Wohnungen eingeflossen.

Ein weiterer Weg ist der vom Land geförderte soziale Wohnungsbau: Je nach Förderweg liegen die maximalen Kaltmieten beim Bezug bei 6,60 Euro Kaltmiete bzw. 7,40 Euro. Dafür brauchen Mieter einen Wohnberechtigungsschein. Die Mietpreisbremse schaffe kurzfristig Abhilfe, sagt eine Sprecherin des Bauministeriums des Landes.

Neun Millionen Euro für Sozialwohnungen

„Das Schaffen neuer Wohnungen hingegen, mit dem das Übel an der Wurzel gepackt wird, dauert deutlich länger und kann daher erst mittel- und langfristig den Wohnungsmarkt entspannen.“ Neun Millionen Euro für 193 Wohnungen seien aus dem 2017 aufgelegten Landesprogramm „Wohnungsbau Sozial“ bisher nach Greifswald geflossen. Förderanträge für insgesamt 4 Millionen Euro für den Bau von rund 60 Wohnungen seien bisher beim Land für dieses und kommendes Jahr aus Greifswald angekündigt.

Von Christopher Gottschalk