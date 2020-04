Greifswald

Trotz geschlossener Ladengeschäfte oder Kurzarbeit der Mietparteien haben Greifswalder Vermieter bisher offenbar eher geringe Probleme mit ausfallenden Mietzahlungen. Es gibt aber durchaus einige Mieter von Wohn- und Gewerberäumen, die auf das Entgegenkommen der Wohnungsgesellschaften bauen. „Im Wesentlichen wurden wir dann von den Mietern angesprochen“, sagt Jana Pohl von der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald.

Die Wohnungsunternehmen der Hansestadt hatten im März ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Mietparteien, die sich in Zahlungsschwierigkeiten sehen, rechtzeitig das Gespräch suchen sollen. „Gegenwärtig wird ausgewertet, ob es zu weiteren Zahlungsverzügen aufgrund der Pandemie gekommen ist und ob die Stundungsanträge in einem echten kausalen Zusammenhang zur Pandemie stehen“, so Jana Pohl. Genaue Zahlen zur Inanspruchnahme des Zahlungsaufschubes lassen sich daher zur Zeit noch nicht nennen.

Anzeige

Andere Gewerbemieter, die zunächst eine Stundung über einen Umfang von drei Monatsmieten beantragten, wären wiederum davon zurückgetreten, nachdem sie anderweitige Unterstützung bekommen haben.

Weitere OZ+ Artikel

Vor der Zahlungsunfähigkeit wird das Gespräch gesucht

Die Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald ist mit ihren Mietern ebenfalls im Gespräch geblieben. „Die Kommunikation mit unseren Mitgliedern läuft gut. Wir bieten Stundungen oder Ratenzahlungen nach einer individuellen Beratung mit unserem Mitglied an, wenn die Notwendigkeit besteht. Bisher haben wir wenige Mitglieder, die aufgrund der Corona-Krise Zahlungsschwierigkeiten haben“, sagt Anja Groß.

Allerdings ist die Unsicherheit groß. Da sich nicht vorhersehen lasse, wie lange die momentanen Einschränkungen aufrechterhalten werden, erreicht die Genossenschaft regelmäßig telefonische Anfragen ihrer Mitglieder, die sich informieren wollen, was im Falle eines Zahlungsrückstandes passiert. „Die frühzeitige Kontaktaufnahme mit uns ist dabei das Wichtigste, so dass wir gemeinsam eine Lösung finden“, beruhigt Anja Groß. Bisher habe aber niemand selbstständig die Zahlung eingestellt, sondern vorher stets das Gespräch gesucht.

Zu beobachten sei dabei, dass die Bearbeitungszeit der Anträge auf Soforthilfe, Kurzarbeitergeld oder Leistungen der Grundsicherung eine große Rolle spiele. „Wir erkennen jedoch, dass unsere Mitglieder alles daran setzen, ihre Nutzungsgebühren so schnell wie möglich zahlen zu können“, so Groß. Bisher seien aber auch erst zehn Anfragen eingegangen. „Die Mitglieder arbeiten sehr gut mit, haben bereits erforderliche Anträge gestellt und zugesichert, so bald sie finanzielle Unterstützung erhalten, ihre Nutzungsgebühr teilweise bzw. vollständig zu zahlen.“

Kaum Probleme bei Stundungsanfragen der Mieter

Das Angebot ihrer Vermieterin, der Wohnungs- und Verwaltungsgesellschaft, hat Jenny Krohn dankbar angenommen. „Wir waren froh über dieses Angebot, denn es gibt ja durchaus noch andere Fixkosten als diese“, sagt die Mitinhaberin des Spielzeuggeschäftes Flax und Krümel. „Uns hilft es enorm und ohne die Landesförderung würde es ganz schön mau aussehen.“

Nachdem am 18. März die Türen geschlossen werden mussten, hat auch Tomas Hellmuth umgehend bei der WVG nachgefragt. Daraufhin wurde allen gewerblichen Mietern in einem Schreiben eine Stundung ihrer Zahlungen in Aussicht gestellt. „Ich werde mir jedoch bis Ende des Monats Zeit lassen zu überlegen, ob ich das annehme oder nicht“, sagt der Inhaber des Trekkinghaus Greifswald. Für ihn ist nun ausschlaggebend, ob seine Lieferanten sich auf die Stornierungen einlassen oder auf die Abnahme der Ware bestehen.

Der Mieterverein Vorpommern-Greifswald schaut beruhigt auf die derzeitige Situation. „Wir haben ganz wenige Fälle, die eine Stundung der Miete betreffen“, sagt Dirk Barfknecht. „Dadurch, dass die Stundung gesetzlich geregelt und dies auch bekannt ist, lief es meist unproblematisch.“ Lediglich in zwei Fällen musste der Mieterverein Gespräche mit Vermietern aufnehmen, die eine Stundung verweigern wollten. „Das war mit einem Telefonat dann auch erledigt. Die Vermieter waren über die gesetzliche Grundlage bisher einfach nicht informiert“, so Barfknecht. Er weist aber auch darauf hin, dass die Rückzahlung dann Verhandlungssache der Parteien ist.

Lesen Sie auch:

Von Wenke Büssow-Krämer