Greifswald

Riems soll kein Stadtteil nur für Wohlhabende werden, fordert die Ortsratsvorsitzende Marion Heinrich (Linke). Ihr bereiten stark steigende Wohnkosten in dem schön gelegenen Greifswalder Ortsteil Sorgen.

Denn in den knapp 50 Jahre alten Neubaublöcken an der Ringstraße in Riemserort steigen die Kaltmieten erheblich an. Statt zuvor drei bis 3,50 Euro je Quadratmeter sind es nach Sanierung 7,50 Euro. So zumindest bei aktuellen Angeboten auf dem Internetportal Immowelt.

Für Hartz IV-Bezieher ist es zu teuer

Für viele der angestammten Bewohner sind 7,50 Euro zuviel Geld. So hohe Mieten werden laut den Richtlinien zur Unterkunft im Kreis für Hartz IV-Bezieher nicht übernommen. Sie könnten nicht an der Gristower Wiek bleiben, weder die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) noch die Wohnungsgenossenschaft Greifswald (WGG) verfügen im Ortsteil über Wohnungen.

Unsanierter Block an der Ringstraße Quelle: Eckhard Oberdörfer

Eigentümer der Blöcke ist die Bautzener A4RES Group. Sie hatte 2016 den größten Teil von Riemserort erworben und kündigte an, dass die „Perle Riemserort“ bis 2020 wieder glänzt. Der vernachlässigte Ortsteil hatte nach der Wende über die Hälfte seiner Einwohner verloren. In den Blöcken standen etwa 40 Prozent Wohnungen leer. 2016 waren noch 5,50 Euro je Quadratmeter im Gespräch, der damalige Bausenator Jörg Hochheim (CDU) plädierte für eine Förderung über das Programm zum sozialen Wohnungsbau.

„Ich hatte einen Bürger aus Riemserort in der Beratung und war total entsetzt wegen der Mietsteigerungen“, informiert Caritas-Mitarbeiterin und AG-Mitglied Mechthild Patzelt. Nach der Sanierung werde es auch viel weniger Ein-Raum-Wohnungen geben, weil Wohnungszuschnitte verändert wurden.

„Luxussanierungen“ verhindern

Die Arbeitsgruppe Bezahlbarer Wohnraum der Bürgerschaft will eine soziale Entmischung nicht hinnehmen. Sie empfiehlt der Verwaltung, „Maßnahmen gegen eine weitere Steigerung der Mieten im Ortsteil Riems zu ergreifen und Maßnahmen gegen die Veränderung der Wohnbevölkerung vorzuschlagen.“ Laut Empfehlung könnte das eine soziale Erhaltungssatzung (Milieuschutzsatzung) sein, wie es sie beispielsweise in Berlin und in München gibt. Wenn eine Baumaßnahme die vorhandene Bevölkerungsstruktur gefährdet, könnte die Genehmigung versagt werden, um „Luxussanierungen“ zu verhindern. Was Luxus ist oder als zeitgemäßer Standard gilt, steht in der Erhaltungsverordnung für das Milieuschutzgebiet.

Sanierter Block an der Ringstraße Quelle: eob

Allerdings sind die Weichen in Riemserort gestellt, auch rechtlich sei am Vorgehen der Bautzener nichts auszusetzen, so Heinrich. Die 4AresGroup sei kein Sozialunternehmen. Darum hat die AG den zweiten großen Wohnungseigentümer im Ortsteil, den Bund, im Blick. In DDR-Zeiten wurden auch auf der Insel Plattenbauten geschaffen, die nun dem Bund gehören. „Der will auch sanieren“, informierte Marion Heinrich. Darum empfiehlt die Arbeitsgruppe der Stadtverwaltung gemeinsam mit dem Land an den Bund heranzutreten.

„Im Rahmen zukünftiger Sanierungen im bundeseigenen Wohnungsbestand (sollte) ein Modellprojekt zur Förderung von sozialem und bezahlbaren Wohnraum sowie zur Vermeidung von Segregationstendenzen“ entwickelt werden. Der AG-Vorsitzende Erik von Malottki (SPD) sieht dafür gute Chancen. Das Land hat Modellprojekte gegen die soziale Entmischung in Rostock und Greifswald angekündigt. In den beiden Städten wohnen besonders wenige Reiche und Arme nebeneinander.

Eine vertrackte Geschichte Im Jahre 1999 verkaufte das Land seine Gebäude und Grundstücke - fast ganz Riemserort - für 8,2 Millionen Mark an die Baubetreuungsgesellschaft Neubrandenburg (BBN) von Ulrich Schmidt. Dieser wollte die Wohngebäude sanieren und ein Kurzentrum für 16 Millionen Euro mit 60 Arbeitsplätzen bauen. Daraus wurde nichts. 2004 drehte ihm die Bank den Geldhahn zu. Zwei Jahre später scheiterte der Verkauf des BBN-Besitzes an den Immobiliendienstleister Treureal. 2009 beschloss die Bürgerschaft, dass Wohnungsbau und Verwaltungsgesellschaft Greifswald (WVG) Riemserort übernehmen und sanieren soll. Das scheiterte an unterschiedlichen Preisvorstellungen. Die WVG soll 2012 über drei Millionen Euro geboten haben. Schmidt verkaufte nach OZ-Informationen vor dem Erwerb durch A4RES Group noch einige Wohngebäude der Gartensiedlung aus den 1950er Jahren.

Eckhard Oberdörfer