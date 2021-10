Rostock

Der Bund der Steuerzahler fordert das Ende der Regionalflughäfen in MV – zumindest, wenn sie künstlich mit Steuergeldern am Leben erhalten werden. Und recht haben die Finanzwächter. In Trollenhagen hoffen die drei kommunalen Gesellschafter seit Jahren, dass ein großes Unternehmen sich ansiedelt – und den Airport doch noch brauchen könnte. Und in Heringsdorf beschwört die Urlaubsbranche seit Jahren die Bedeutung des Flughafens.

Doch: So wie Rostock-Laage können auch Heringsdorf und Neubrandenburg nicht ohne Steuergeld überleben. Nicht mal 40 000 Menschen hoben 2018 von der Insel Usedom ab. Der Landkreis schoss im selben Jahr aber mehr als 400 000 Euro für den Flughafen zu. Macht zehn Euro, die von den Steuerzahlern pro Fluggast zugebuttert werden mussten. Zehn Euro – das Geld wäre zum Beispiel in einem guten neuen Schulbuch für die Kinder im Land besser angelegt.

Natürlich ist ein Flughafen „vor der Haustür“ nett und bequem. Es geht aber auch ohne. Hamburg ist dicht dran, Berlin ebenfalls. Es ist auf Dauer weder unter ökologischen noch unter finanziellen Gesichtspunkten einzusehen, dass sich ein armes Bundesland wie MV den Luxus „Regionalflughafen“ leistet. Wenn es der Firma Zeitfracht in Laage nun gelingt, ohne Zuschüsse den Flugbetrieb aufrechtzuerhalten – immer gerne! Aber die Zeit des Staatsknete für Prestige-Airports muss vorbei sein.

Von Andreas Meyer