Greifswald

Die Johanna-Odebrecht-Stiftung bleibt weiter auf Wachstumskurs und verbessert ihre Angebote. Aktuell sind die Bauleute auf einem Grundstück Am Gorzberg/Gützkower Landstraße aktiv. Dort entsteht ein modernes Rehabilitationszentrum für Abhängigkeitserkrankungen. Etwa sieben Millionen Euro werden am Greifswalder Hauptstandort der Johanna-Odebrecht-Stiftung dafür investiert.

920 Menschen arbeiten für Johanna-Odebrecht-Stiftung

Anzeige

Mehr Medikamenten- als Alkoholabhängige

„Abhängigkeitserkrankungen gehören zu den am häufigsten auftretenden psychischen Erkrankungen“, erläutert Dirk Mischkale. Er ist der Geschäftsführer des Evangelischen Krankenhauses Bethanien für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie.

Zu den Abhängigkeitserkrankungen gehören nicht nur der Missbrauch von Alkohol, Drogen, Medikamenten und anderen Stoffen. Auch die Spiel-, Kauf- oder Sexsucht werden dazu gerechnet. „Wir stellen uns mit dem neuen Zentrum auf den weiter stark wachsenden Bedarf an Therapiemöglichkeiten in diesem sensiblen Bereich ein“, sagt Mischkale. In Deutschland leiden über vier Millionen Menschen an solchen Erkrankungen. Exakte Statistiken zu erstellen, ist teilweise schwierig, sodass die Zahl der Betroffenen geschätzt werden muss.

Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sind in Deutschland 1,6 Millionen Menschen von Alkohol und nach Schätzungen sogar 2,3 Millionen von Medikamenten abhängig. Jeweils 500 000 Betroffene sind es demnach auch bei Cannabis und illegalen Drogen, bei Glücksspiel und Onlineabhängigkeit.

Besserer Übergang vom Krankenhaus in den Alltag

Aktuell hat das Krankenhaus Bethanien insgesamt 194 vollstationäre und 106 teilstationäre Plätze an der Gützkower Landstraße. Bei der Behandlung von Suchtkrankheiten verfügt die Klinik über umfangreiche, langjährige Erfahrungen.

Odebrecht gehört zu den deutschen Top-Kliniken

„Mit dem neuen Therapiezentrum soll vor allem ein nahtloser Übergang von der Akutbehandlung im Evangelischen Krankenhaus Bethanien in die Rehabilitation in Greifswald deutlich vereinfacht werden“, führt Dirk Mischkale zu den Gründen für die Investition aus. „Die Patienten werden dort gezielt auf die Rückkehr ins Arbeitsleben vorbereitet. Hierzu sind Kooperationen mit ansässigen Unternehmen geplant.“

Eröffnung des Zentrums nach zwei Jahren Bauzeit

Für das Zentrum entstehen in etwa zwei Jahren 40 barrierefreie Einzelzimmer und verschiedene Therapieräume. Wenn das Wetter es zulässt, sei zum Jahresende die Bodenplatte fertig, heißt es. Die Eröffnung des Zentrums ist Ende 2022 beziehungsweise Anfang 2023 geplant. Zur Rehaklinik sollen auch Park- und Grünflächen gehören. „Deshalb bemüht sich die Odebrecht-Stiftung um den Erwerb weiterer Flächen im Umfeld des Neubaus“, informiert Mischkale.

Odebrecht-Stiftung ist in ganz Vorpommern aktiv

Die Odebrecht-Stiftung ist mit knapp 1 000 Beschäftigten heute einer der größten Arbeitgeber der Region. Sie ist dabei nicht nur in Greifswald, sondern auch in Wolgast, Demmin, Heringsdorf, Bergen, Ueckermünde, Pasewalk, Grimmen und Gristow aktiv.

Greifswalder Odebrecht-Stiftung investiert 1,6 Millionen Euro

Das neue Zentrum in Greifswald ist Teil einer beeindruckenden Investitionstätigkeit nach der Wende. Die Stiftung hat viele Millionen nicht nur für die Sanierung des 1902 bis 1904 errichteten Komplexes der denkmalgeschützten Altbauten an der Gützkower Landstraße aufgebracht.

Viele Millionen nach der Wende investiert

In das Krankenhaus, in das Evangelische Altenhilfezentrum „ Paul Gerhardt“ und das Evangelische Schulzentrum Martinschule in Schönwalde I floß auch viel für Neubauten. Angebote wurden stetig erweitert. Die Martinschule verfügt mittlerweile über drei Schulgebäude. Im November letzten Jahres begannen die Arbeiten für den Bau einer Turnhalle. Für die knapp Vier-Millionen-Investition gibt es keine Fördermittel.

Greifswalder Martinschule hängt Richtkrone für Sporthallenbau

Gebäude des MVZ Am Gorzberg Quelle: eob

Im Dezember letzten Jahres feierte die Stiftung ferner die Inbetriebnahme des neuen 1,5 Millionen Euro teuren Ergotherapiegebäudes an der Gützkower Landstraße. 4,6 Millionen Euro lässt sie sich den Neubau des Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) an der Straße „Am Gorzberg“ kosten, um die Fachrichtungen Neurochirurgie, Neurologie und Zahnheilkunde unter einem Dach zu vereinen. Die Zahnärzte sind als Erste bereits im Oktober aus dem Schuhhagen hierher gezogen.

Lesen Sie auch

Von Eckhard Oberdörfer