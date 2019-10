Schweine verzaubern Gäste im Vineta-Hotel Zinnowitz auf Usedom

Zinnowitz

Rosinen – für Romy und Julia sind das im Moment die tollsten Leckereien, die es gibt. Mit ihren kurzen Tippelbeinchen sausen sie quer durchs Hotel „Vineta“, wenn Sabine Schlechter die beiden Schweinchen damit lockt. Das süße Gegrunze und die Quicklaute signalisieren: „Wir fühlen uns sauwohl hier!“

Die beiden kleinen Ferkelchen, jedes etwa ein Kilo schwer und 20 Zentimeter groß, sind amerikanische Minipigs, stammen aus Österreich und sind zehn Wochen alt. Vor drei Wochen konnte die Zinnowitzer Hotelinhaberin Sabine Schlechter der neuerlichen Schweinerei nicht widerstehen. „Eigentlich wollten wir nur zum Oktoberfest fahren. Aber dann las ich, dass die süßen Schweinchen in Tirol zu verkaufen sind. Und weil ich sowieso was Neues, Frisches in mein Hotel bringen wollte, sind wir eben auf der Rücktour bei der Züchterin vorbeigefahren“, schildert sie.

Aus Romeo wird Romy

Eigentlich sollte es ein Pärchen werden, Romeo und Julia. „Doch weil ich mich nicht entscheiden konnte, habe ich ein geflecktes und ein braunes Minipig genommen. Es waren zwei Mädchen“, erzählt Sabine Schlechter. Aus Romeo und Julia wurde Romy und Julia. Noch sind sie Ferkelchen und müssen häufig gefüttert werden, brauchen viel Schlaf und im wachen Zustand viel Beschäftigung.

„Die Tiere bekommen nur vegetarisches Futter: Müsli, Vogelmiere, Rosinen. Dadurch ist es auch nicht schlimm, wenn sie es fürs große Geschäft mal noch nicht bis in den dafür vorgesehenen Kasten schaffen. Die Exkremente riechen nicht“, so die Besitzerin. Wenn Romy und Julia einmal ausgewachsen sind, sollen sie laut Züchterin maximal 60 Zentimeter lang, 30 Zentimeter hoch und zehn Kilo schwer sein.

Seit nunmehr 17 Jahren spielen Schweine in ihrem Leben eine besondere Rolle: Damals wünschte sie sich zum Geburtstag „ein echtes Glücksschwein fürs Hotel“ – und bekam prompt von ihrem Bruder ein solches. Lilly allerdings war eine Kreuzung aus Hausschwein und Minipig und am Ende gute 100 Kilo schwer. Sabine Schlechter hielt das nicht davon ab, mit dem Tier auf der Promenade spazieren zu gehen, denn es war stubenrein, intelligent, neugierig und sehr anhänglich.

„Lilly von Vineta“ kam schnell zu Ruhm: Nachdem damals die OZ berichtet hatte, gaben sich die Fernsehsender und Zeitungen die Klinke in die Hand. „Ich habe das nicht als Stress empfunden, sondern als exklusive Werbung für mein Haus und für die Insel Usedom. Denn sogar in der Schweiz und in einer amerikanischen Zeitung wurde über die Insel berichtet.“

Lulu und Roy – zwei Glücksbringer

„Lilly von Vineta“ wurde elf Jahre alt. „Vier Wochen waren wir ohne Schwein und ich war nicht zu gebrauchen“, erinnert sich Sabine Schlechter. Neue Schweine mussten her: Zwei Forsterhofer Minipigs kamen ins Haus. Lulu, geboren am 26. Dezember 2012 und Roy, geboren am 10. April 2013. Seit über sechs Jahren gehören die Beiden nun zum Hotel und bringen Gästen und Besuchern Glück. „Wer meine Schweine gestreichelt hat, wird zu einem echten Glückspilz“ versichert die 52-Jährige. Lulu und Roy grunzen wie zur Bestätigung dazu.

Die ausgewachsenen Tiere sind ebenfalls streng an vegetarische Kost, Pellets, Obst und Gemüse, gewöhnt und oft in einem eingezäunten Areal vor dem Hotel zu erleben. „Weil ich viel mit den Besuchern am Zaun spreche, halten sich die allermeisten auch an das Fütterungsverbot“, so die Hotelinhaberin. Wenn sie mit Lulu und Roy über die Promenade spaziert und die mittlerweile 40 Kilo schweren Tiere gemächlich neben ihr her trotten, bleiben die Menschen stehen, machen Fotos und Videos. Für Sabine Schlechter ein schönes Gefühl, „denn es vermittelt Lebensfreude.“

Bald bekommen Lulu und Roy ihr eigenes Hotel „Rüssel“. Die Zinnowitzerin hat während der Ferien Kinder im Hotel ihre Ideen dazu aufmalen lassen. Mit den Zeichnungen ist sie zum Tischler gegangen, um das Schweine-Hotel bauen zu lassen. „Feierliche Einweihung wird noch in diesem Jahr sein“, versichert die Schweineliebhaberin und lacht.

Das Glück läuft auf der Straße

Die Jüngsten in der schweinischen Rasselbande, Romy und Julia, sind noch zu winzig, um an ihre Artgenossen herangelassen zu werden. Dafür dürfen sie nach Herzenslust durchs Hotel toben. Mit ihren kleinen Schnäuzchen spielen sie Staubsauger und futtern die vom Frühstücksbüfett heruntergefallenen Krümel auf. Oder sie springen den Mitarbeitern an der Rezeption zwischen die Beine und auf den Schoß, um sich streicheln zu lassen.

Und erst die Gäste: Sobald Romy und Julia quiekend und grunzend um die Ecke biegen, hocken und legen sie sich auf die Erde und spielen mit den Ferkelchen. Doreen Räsch gehört dazu. Die 49-Jährige macht gerade ein paar Tage Urlaub im Hotel „Vineta“. „Ich finde es sauschön hier“, sagt sie und krault die gefleckte Romy, während das braune Rüsselschnäuzchen von Julia ihre Schuhe untersucht. Auch vor dem Hotel herrscht sofort Riesenauflauf, als die winzigen Vierbeiner aus der Hoteltür sausen. „Hier läuft das Glück ja tatsächlich auf der Straße“, meinen Urlauber aus Dresden, um dann ins Foto-Dauerfeuer überzugehen.

Sabine Schlechter strahlt angesichts des großen Zuspruchs auf ihre vier Glücksbringer. „Wir wollen frischen Wind ins Hotel bringen. Vineta vital eben, fröhlich, quirlig, lebensfroh – wie unsere Schweinchen. Lilly sei dank, mit ihr fing alles an“, sagt sie und weist auf die goldene Schweinestatue vor dem Hotel. Romy und Julia entbieten der steinernen Großtante ein freundliches Grunzen. Es klingt wie „Mit dem Vineta-Hotel haben wir echt Schwein gehabt!“

