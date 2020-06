Minister Pegel sieht Zeitplan für Greifswalder Hansering kritisch

Greifswald

Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) sieht den Zeitplan für die Neugestaltung des Hanserings inzwischen kritisch: „Wir als Land müssen die Maßnahme spätestens im Jahr 2023 mit der EU abrechnen. Das bedeutet aber, dass bis dahin alles fertig ist und auch die Stadtverwaltung als Bauherrin mit den Baufirmen alle Leistungen abgerechnet hat“, sagte Pegel der OZ. Die Arbeiten müssten langsam starten, um diesen Zeitplan noch zu halten. Die Stadtverwaltung hatte den Umbau Ende Juni ein zweites Mal ausgeschrieben, weil nur ein überteuertes Angebot eingegangen war.

Keine zusätzliche Förderung

Sollte der Umbau des Hanserings mit der Neuauschreibung zudem auch noch teurer werden, stünden dafür keine zusätzlichen Fördermittel zur Verfügung. Das teilte das Ministerium ebenfalls auf OZ-Anfrage mit. Als Begründung führte das Ministerium an, dass alle in dem Programm zur Verfügung stehenden Mittel bereits verplant sind. Die Stadt hatte in Schwerin bereits eine entsprechende Anfrage für den Fall angekündigt, dass auch die zweite Ausschreibung nur Angebote erbringen sollte, die über den geschätzten Kosten liegen.

Stadt droht Verlust der Fördermittel

Der Bau des Hanserings wird als Ergänzungsprojekt zum Neubau der IGS „ Erwin Fischer“ mit bislang 4,24 Millionen Euro aus dem Efre-Fonds gefördert. Da im ersten Ausschreibungsgang das Angebot über den geplanten Gesamtkosten von 7,44 Millionen Euro lag, hatte die Stadtverwaltung die Ausschreibung kassiert und eine Neuauschreibung veranlasst. Sollte in der zweiten Ausschreibung ein akzeptables Angebot eingehen, könnten die Arbeiten laut Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) im November 2020 starten. Der Bau wäre dann – wenn alles glatt läuft - im Januar 2023 fertig. Sollte das Projekt nicht spätestens 2023 fertig gestellt und gegenüber dem Land wie auch der EU als Fördermittelgeber abgerechnet sein, müsste die Stadt nach gegenwärtigem Stand die Gesamtkosten allein tragen, wie es aus dem Ministerium hieß.

